На бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто

«Ведомости»: На бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут собирать китайские машины

На бывшем заводе японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге возможна сборка автомобилей китайского государственного автоконцерна FAW (First Automobile Works), пишут российские СМИ.

Источники газеты «Ведомости» сообщили, что план, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве «КамАЗа». Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW.

Напомним, 11 октября Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Кроме завода мощностью 100 тыс. автомобилей в год в число этих активов также входят НИИ Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро. В рамках передачи активов для Nissan предусмотрен опцион на обратный выкуп, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

При этом, по словам одного из источников «Ведомостей», у ФГУПа будет производственный партнер – российская компания, которая будет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Таким партнером может стать «КамАЗ», но «есть и конкуренты». Необходимость привлечения партнера объясняется собеседником издания тем, что НАМИ не производит автомобили. Другой собеседник издания также подтвердил, что соответствующее предложение было сделано «КамАЗу».

Оба источника издания заявляют, что в качестве одного из вариантов загрузки завода Nissan обсуждается сотрудничество с FAW, не уточняя, на какой стадии находятся переговоры с компанией.

В России FAW представляет «ФАВ Восточная Европа». С 2007 года компания продает коммерческие и грузовые автомобили, с 2012 – и легковые. В 2017-2018 годах легковые машины FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском «Автоторе».