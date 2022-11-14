Напавший на полицейских житель Анапы ранил еще одного правоохранителя

Напавший на участкового, стажера и сотрудника СК житель Краснодарского края ранил еще одного полицейского

Житель Цибанобалки Анапского района, напавший с ножом на участкового уполномоченного полиции и стажера, после чего выстреливший в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК, ранил еще одного полицейского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного из полицейских, последний госпитализирован. Прокуратурой Краснодарского края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Цибанобалки Анапского района, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что жизни и здоровью сотрудника Следственного комитета РФ после стрельбы в Анапе ничто не угрожает.

По данным СК, житель Анапы, проживающий в одном из домовладений на улице Садовой села Цибанобалка, длительное время не оплачивал счета за коммунальные услуги. К неплательщику приехали сотрудники коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, в связи с чем на место были вызваны сотрудники полиции.

Подозреваемый причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции отдела МВД по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции, которые были госпитализированы.

Подозреваемый в нападении на полицейских забаррикадировался в доме и после прибытия на место происшествия сотрудников следственного управления выстрелил в сторону одного из них. В СК подчеркнули, что подозреваемый продолжает оказывать сопротивление.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что житель Анапы при попытке задержания ранил двоих полицейских ножом и выстрелил в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК.