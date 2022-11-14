Житель Анапы ранил двоих полицейских при попытке задержания

СК по Краснодарскому краю: Ранивший ножом полицейских и выстреливший в сотрудника СК продолжает сопротивление

Житель Анапы, ранивший ножом двоих полицейских и выстреливший в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК, продолжает оказывать сопротивление, он «забаррикадировался» в своем доме, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что мужчина проживает в доме на улице Садовой села Цибанобалка, где длительное время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами, в связи с чем на место были вызваны сотрудники полиции. Злоумышленник, преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, нанес колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции и резаную рану ладони его стажеру, затем мужчина «скрылся в своем домовладении, где забаррикадировался», указали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы и в настоящее время их жизням опасность не угрожает.

В ведомстве также отметили, что по прибытии на место происшествия сотрудников следственного управления злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовные дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника СК и применении насилия в отношении двух полицейских в отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка Анапского района.

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