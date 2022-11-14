Постпред Белоруссии назвал резолюцию по Украине легализацией воровства

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков назвал резолюцию по Украине легализацией воровства чужих активов

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в своем выступлении на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН назвал предложенный с подачи Запада проект резолюции о ситуации на Украине попыткой легализовать воровство чужих активов.

Белорусский дипломат подчеркнул, что с точки зрения международного права проект резолюции о ситуации на Украине не выдерживает никакой критики. Он выразил уверенность, что это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов, а также очень хороший, наглядный пример для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна, передает РИА «Новости».

Постпред обратил внимание, что проект резолюции не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. Он также выразил уверенность, что никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли.

Кроме того, Рыбаков отметил, что в проекте нет ни слова и о нынешнем экономическом терроризме – незаконных блокадах, незаконных санкциях, попытках экономического удушения целых стран и народов. Постпред Белоруссии при ООН выразил уверенность, что главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении России и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать.

Белорусский дипломат заявил, что Генассамблея ООН не должна делать исключение для одного конфликта, каким бы тяжелым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе наиболее тяжелые последствия войн, в том числе и ведущихся сегодня, иностранного вмешательства, рабства и колониализма. Он также отметил, что резолюция ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует.

Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.