В Турции не исключили версию о теракте при расследовании взрыва в Стамбуле

В Турции не исключили причастности террористов ко взрыву в Стамбуле

Теракт рассматривается в качестве одной из версий при расследовании взрыва, прогремевшего на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.

В сообщении, размещенном в «Twitter» (заблокирован в России) на странице портала, говорится, что после взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Не исключается версия о теракте, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах Турции заявил, что на данный момент у них нет данных о национальности погибших и пострадавших.

Напомним, в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек.