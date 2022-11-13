Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.