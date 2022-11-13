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Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите
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Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
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Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
СМИ: В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»
СМИ: В США посчитали, что Россия якобы готовится испытать «ядерную торпеду»
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В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.
«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.
Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».
Ранее в МИД России напомнили, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.
Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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Россия ввела персональные санкции против родственников Байдена
Российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена, сообщил МИД России.
Москва объявляет о санкциях против Вашингтона на основе принципа взаимности в связи с постоянными персональными санкциями в отношении российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, а также деятелей культуры, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также ведомство привело список тех, в отношении кого введены ограничения: Валери Байден Оуэнс – сестра Джо Байдена; Джеймс Байден – брат Джо Байдена; Фрэнсис Байден – брат Джо Байдена; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и другие лица.
Всего в списке 200 высокопоставленных персон - генералы, чиновники, сенаторы. Отмечается, что в их отношении действует запрет на въезд в Россию.
Байден предположил вероятность урегулирования конфликта на Украине
Байден заявил, что не видит способов регулировать конфликт на Украине
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Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден перед поездкой в зарубежное турне отметил, что в данный момент не наблюдает шансов для мирного урегулирования конфликта на Украине без отвода российских войск на свою территорию.
По его словам, разногласия сторон не будут разрешены до тех пор, пока «Путин не уйдет из Украины», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой.
Так, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано.
Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал президента Украины Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.
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На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
Антонов раскритиковал заявление США о статусе экономики России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Заявление США о лишении экономики России статуса рыночной противоречит логике
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.
Дипломат в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. Антонов отметил, что в этом же ряду находится противоречащее логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, передает ТАСС.
Ранее Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России
Российские дипломатические и консульские миссии получили разрешения на транзакции, необходимые для своего функционирования в США, говорится в документе, опубликованным американским министерством финансов.
В документе говорится, что американцам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
Минторг США объявил Россию нерыночной экономикой
Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию рыночной экономикой
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Министерство торговли США объявило о решении не считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках американского антидемпингового законодательства.
Министерство торговли США объявило о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах. В ведомстве пояснили, что это решение наделяет власти США правом использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки «искажений» рынка, которые, по версии Минторга США, якобы были вызваны масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику, передает ТАСС.
Министерство торговли США отмечает, что после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».
По версии Минторга США, определения рыночной и нерыночной экономики в торговле якобы основаны на тщательной оценке конкретных критериев, изложенных в законодательстве США: конвертируемость валюты, способ определения заработной платы, климат для иностранных инвестиций, государственный контроль над средствами производства, государственный контроль над бизнесом.
Напомним, в октябре министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики. Как пояснял замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, это решение подразумевало, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до присоединения к ВТО.
В США разделились мнения по вопросу переговоров Киева с Москвой
В администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано, сообщает газета The New York Times.
По информации источников издания, на нескольких совещаниях в Белом доме Милли отмечал, что Украина достигла того уровня готовности как раз до наступления зимы. По его словам, в холодное время года снижается накал боевых действий, из-за чего снижается возможность резких поворотов на поле боя. Генерал заверяет, что это время наилучшим образом подходит для ведения переговоров, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
При этом сторонники Байдена утверждают обратное, утверждая, что небольшое затишье только даст возможность российским военным перегруппироваться. Советники Байдена также полагают, что конфликт рано или поздно завершится мирными переговорами, но для говорить об этом преждевременно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
В четверг Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Сторонники 45-ого президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.