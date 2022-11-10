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Эксперт объяснил пользу обязательной предустановки RuStore
Эксперт Геллер назвал обязательную предустановку RuStore очевидным конкурентным преимуществом
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Обязательная установка магазина приложений RuStore на все девайсы станет очевидным конкурентным преимуществом и позволит россиянам иметь постоянный доступ к самым полезным, популярным, востребованным и базовым сервисам, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайтов kremlin.ru и «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя включение данного сервиса в перечень программ для предустановки.
Российское правительство включило магазин приложений RuStore в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Данный сервис заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.
«Обязательность – это такое очевидное конкурентное преимущество, потому что совсем не все люди знают, умеют и хотят устанавливать подобные приложения из сторов. Да и со сторами по разным причинам возникают конфликты, не только из-за политических историй, но и по техническим и другим причинам», – говорит Геллер.
Эксперт объясняет, что предустановка подобных приложений поможет нашим гражданам иметь постоянный доступ к самым полезным, популярным, востребованным и базовым сервисам, которые обеспечивают минимальную жизнедеятельность человека в девайсе (развлекательную, информативную, покупательскую, образовательную, культурную и так далее).
«Это сложно назвать альтернативой сторам от Apple и Google, потому что эти магазины по сути являются их частью, а не отдельной сущностью. Но это такое большое конкурентное преимущество в странных текущих условиях», – рассказывает собеседник.
Кроме того, эксперт отметил, что магазин приложений RuStore хорошо сделан с интерфейсной точки зрения – удобен для пользователя. Что касается технической стороны, то ее сложно оценить, пока приложением пользуется небольшое количество людей.
«Пока этот сервис не так популярен и не так нагружен, поэтому сложно понять, что будет, когда он будет предустановлен, ведь трафик резко возрастет. Наверняка разработчики об этом думают, тестируют, проверяют, но смотреть будем по факту. В любом случае какие-то сбои, ошибки неизбежны в ходе работы. Полагаю, оптимизация будет постоянной. По крайней мере, так действуют обычно», – заключил Геллер.
Ранее проект Cross Web Mediascope провел анализ, в ходе которого выяснил, что обильная аудитория RuStore в августе 2022 года составила более 1,76 млн человек старше 12 лет по всей России. Так сервис стал первым по аудитории среди отечественных сторов.
Байден прокомментировал уход России из Херсона
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После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».
По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова в ДТП
Стало известно о гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, информацию подтвердил источник в силовых структурах.
Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщил собеседник RT в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Позднее в пресс-службе главы региона подтвердили гибель Стремоусова. «Это правда», – сообщили там ТАСС.
Ранее в среду Telegram-каналы сообщали о гибели Стремоусова в дорожной аварии.
Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гомельский в районе Горловки Донецкой области. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, работал рыбным инспектором в Херсонской области. После освобождения региона стал одним из его руководителей, в конце сентября 2022 года получил российский паспорт.
Трамп оценил итоги выборов в США
Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.
Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.
Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.
Суд решил выдворить из России блогера Некоглая
Пресненский суд Москвы решил принудительно выдворить из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения», – сообщили в пресс-службе суда ТАСС.
Напомним, Некоглай снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Его раскритиковала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, назвав выродком.
Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова
Авария с замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым произошла после столкновения с грузовиком, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.
Водитель грузовой машины, по предварительным данным, совершил опасный маневр, после чего водитель замгубернатора не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения, сообщил собеседник РИА «Новости».
Внедорожник, на котором везли Стремоусова, получил сильные повреждения, его бронекапсулу оторвало от шасси.
В среду появились сведения о гибели Стремоусова в автоаварии. Врио главы региона Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
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Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.
Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.
Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.
Ветеран Афганистана объяснил отвод войск из Херсона за Днепр
Клинцевич: Решение Суроковина и Шойгу по Херсону непростое, но разумное
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Наша задача теперь – сохранить жизни мирных жителей и личного состава, измотать противника в условиях зимы, скопить силы и нанести противнику поражение. И тогда земли Херсонщины будут освобождены, заявил газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас. Поэтому мы бережем жизни мирных людей и личного состава», – рассказал экс-сенатор, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
«Страны НАТО концентрируют колоссальные усилия не только на Николаево-Криворожском направлении, но и по всей линии фронта. Это касается буквально всего: от финансов и разведывательных данных до материально-технических и иных вопросов», – отметил собеседник.
«Таким образом, сегодняшние решения приняты на основе здравого смысла и разумного расчета. А расчет такой: сохранить жизни наших военных, вымотать противника в условиях зимы, занять надежную оборону, скопить необходимые силы и нанести противнику поражение. Поэтому как только мы выполним стоящие перед нами задачи, земли Херсонщины будут освобождены», – уверен он.
«Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.
В среду командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин.
Приказ к отводу российских войск за Днепр отдал Шойгу. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу Суровикину.
Суровикин на встрече с министром пояснил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. По словам генерала, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.