Эксперт объяснил пользу обязательной предустановки RuStore

Эксперт Геллер назвал обязательную предустановку RuStore очевидным конкурентным преимуществом

Обязательная установка магазина приложений RuStore на все девайсы станет очевидным конкурентным преимуществом и позволит россиянам иметь постоянный доступ к самым полезным, популярным, востребованным и базовым сервисам, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайтов kremlin.ru и «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя включение данного сервиса в перечень программ для предустановки.

Российское правительство включило магазин приложений RuStore в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Данный сервис заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.

«Обязательность – это такое очевидное конкурентное преимущество, потому что совсем не все люди знают, умеют и хотят устанавливать подобные приложения из сторов. Да и со сторами по разным причинам возникают конфликты, не только из-за политических историй, но и по техническим и другим причинам», – говорит Геллер.

Эксперт объясняет, что предустановка подобных приложений поможет нашим гражданам иметь постоянный доступ к самым полезным, популярным, востребованным и базовым сервисам, которые обеспечивают минимальную жизнедеятельность человека в девайсе (развлекательную, информативную, покупательскую, образовательную, культурную и так далее).

«Это сложно назвать альтернативой сторам от Apple и Google, потому что эти магазины по сути являются их частью, а не отдельной сущностью. Но это такое большое конкурентное преимущество в странных текущих условиях», – рассказывает собеседник.

Кроме того, эксперт отметил, что магазин приложений RuStore хорошо сделан с интерфейсной точки зрения – удобен для пользователя. Что касается технической стороны, то ее сложно оценить, пока приложением пользуется небольшое количество людей.

«Пока этот сервис не так популярен и не так нагружен, поэтому сложно понять, что будет, когда он будет предустановлен, ведь трафик резко возрастет. Наверняка разработчики об этом думают, тестируют, проверяют, но смотреть будем по факту. В любом случае какие-то сбои, ошибки неизбежны в ходе работы. Полагаю, оптимизация будет постоянной. По крайней мере, так действуют обычно», – заключил Геллер.

Ранее проект Cross Web Mediascope провел анализ, в ходе которого выяснил, что обильная аудитория RuStore в августе 2022 года составила более 1,76 млн человек старше 12 лет по всей России. Так сервис стал первым по аудитории среди отечественных сторов.