В ЛНР отправили более 20 тыс. книг

В Луганскую народную республику отправили более 20 тыс. книг

В рамках нескольких независимых друг от друга проектов на Донбасс, в частности в ЛНР, было доставлено более 20 тыс. книг.

Так, Общественная палата Смоленской области объявила акцию «Zнание - сила», в ходе которой все неравнодушные смоляне передавали книги для жителей Донбасса. «Через все библиотеки области мы осуществляли сбор литературы. Было всего собрано более 20 000 книг», - сказал председатель Общественной палаты Смоленской области, член Центрального штаба Бессмертного полка России Денис Пестунов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Торжественная передача книг представителям Луганской Народной Республики состоялась в Исполкоме Бессмертного полка России в Москве. Гражданско-патриотическое Движение основной своей целью считает сохранение исторической правды о героях Великой Отечественной войны. Для этого на Луганщину были переданы книги исторической тематики.

«Бессмертный полк России передал литературу, которая издавалась в рамках проектов для детей школьного возраста, а также книги исторической направленности, которые написаны по воспоминаниям военачальников, - рассказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Личные воспоминания и архивы людей, на основе которых были написаны эти книги, являются достоверными материалами, свидетельствующими о том, что происходило во время Великой Отечественной войны».

«Книги, которые сегодня отправляются в Луганск, будут распределяться по всем библиотекам, не только городским, поселковым, но и по школьным, – делится председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин. – Это даст необходимую поддержку, чтоб наши дети начали возвращаться к тем нормам, по которым воспитывались мы».

Активисты Бессмертного полка России по всей стране проводят акции помощи Донбассу, все они отмечают, что соотечественники поддерживают эти инициативы.