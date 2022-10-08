В Кишиневе совершена попытка нападения на посольство России

Посольство России в Молдавии заявило о повреждении здания дипмиссии в Кишиневе

Протестующие попытались проникнуть в посольство России в Молдавии, петардами повредили здание, нанесли оскорбительные надписи, молдавской стороне отправлена нота протеста.

Посольство России в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии, ожидает, что виновные во «враждебной выходке» будут найдены и наказаны, сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.

По словам дипломатов, при попустительстве молдавских властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии.

В дипмиссии отметили, что обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей. Также отмечается, что посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны, молдавской стороне направлена нота протеста

В дипмиссии подчеркнули, что данный инцидент является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова, а также совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Молдова по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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