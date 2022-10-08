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Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об отключении ЗАЭС от энергосистемы Украины
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В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины повреждена последняя линия связи, соединявшая Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины. В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.
По его словам, ЗАЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.
Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС, подчеркнул Рогов.
Ранее спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинские военнослужащие экстремистскими обстрелами Запорожской АЭС пытались сделать из станции грязную ядерную бомбу.
Появилась съемка американских наемников под Запорожьем с камеры одного из погибших
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об американских спецназовцах среди погибших под Запорожьем наемников
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Иностранные наемники на Запорожском направлении попытались произвести разведку боем, но понесли потери, в их числе оказались американские граждане, что подтверждают записи с камер одного из погибших, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
В число иностранных боевиков, совершивших вылазку, вошли американские спецназовцы, они вели себя «самоуверенно» и решили провести разведку боем, но не учли, что в этой зоне присутствуют российские военные, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.
Российские военные сохранили секретность в радиоэфире, чем ввели в заблуждение боевиков, после столкновения наемники понесли потери. Часть американцев сумела сбежать.
«Представленные фото – скрины видео с камеры GoPro одного из погибших наемников, который в буквальном смысле потерял голову. Само видео, возможно, опубликую завтра», – заключил Безсонов.
Ранее журналист Андрей Руденко сообщил, что на подконтрольной Украине территории подбили из противотанковой управляемой ракеты автобус с польскими наемниками, погибло более 20 боевиков.
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Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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Госдеп назвал условия вступления США в конфликт на Украине
В Госдепе заявили, что США не вступят в конфликт на Украине, пока не подвергнутся атаке
США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Так он ответил на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к «превентивным ударам» по России.
«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», – передает ТАСС его слова.
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России.
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Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманское направление
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий
На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.
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В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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В новосибирском военном училище погиб мобилизованный
В новосибирском военном командном училище обнаружили тело второго мобилизованного
Тело еще одного мобилизованного гражданина обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
По ее словам, обнаружен еще один погибший в НВВКУ. Компетентные органы начнут проверку. В данный момент местные СМИ заявляют, что мужчина погиб в результате насильственных действий, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку.
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Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
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В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.
«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.
Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.
«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.
«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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На Украине запретили российскую музыку
На Украине опубликовали закон о запрете российской музыки на ТВ, радио и в такси
Российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины с 7 октября, следует из текста закона, опубликованного в пятницу.
Изменения внесены в документ о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», передает ТАСС.
В запрете указан следующий перечень: телевидение, радио и общественные места, в том числе транспорт. Теперь запрещено воспроизводить или исполнять песни российских артистов, которые после 1991 года были гражданами России. В документе напомнили о признании Верховной радой России государством-агрессором.
Запрещено слушать песни на русском языке в общественном транспорте и такси.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России с уважением относятся к украинскому народу, языку, не позволяя себе то, что делает Киев в отношении русского языка.
Украина обстреляла Белгородскую и Курскую области
Главы Белгородской и Курской областей Гладков и Старовойт сообщили об обстреле со стороны Украины Щетиновки и Волфино
Село Щетиновка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района.
Как сообщил в Telegram Гладков, Щетиновку обстреливали весь день. Жители находятся в безопасности – некоторые уехали к родственникам, других перевезли в пункт временного размещения. Один из мирных жителей получил ранение, ему оказана медицинская помощь.
Губернатор Курской области сообщил в Telegram, что по Волфино зафиксировано «пять прилетов», пострадавших нет, но повреждены несколько домовладений, разбит частный автомобиль. Отмечается, что один из домов пострадал довольно сильно. Старовойт заверил, что «в беде никого не бросят», решается вопрос о необходимости переселения жильцов.
Напомним, в России продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
В ЛНР предупредили о большой группировке ВСУ на границе республики
Представитель ЛНР Мирошник заявил о концентрации ВСУ 40 тыс. военных на границе с регионом
Вдоль пограничной линии Луганской народной республики находятся десятки тысяч украинских военнослужащих, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Вдоль границы республики сконцентрировано до 40 тыс. военных ВСУ, заявил Мирошник, передает ТАСС.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее сообщал, что российские военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска.
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В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Артемовском направлении
Донецкий депутат Бердичевский: Для освобождения ДНР необходимы дополнительные силы
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Наши военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска. Уже есть небольшие успехи, но с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«Самые активные бои идут на Артемовском направлении, мы постепенно освобождаем населенные пункты близ города. Кроме того, наши уже зашли в сам Артемовск. В районе Горловки с переменным успехом идут артиллерийские дуэли», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Аналогичная ситуация складывается также возле Донецка и на Угледарском направлении. Там в последнее время идут в основном позиционные бои. Активного продвижения пока нет, поскольку у нас до сих пор есть проблемы с ротацией кадров, сил и средств не хватает, скажу вам честно», – отметил собеседник.
«Мы очень надеемся на скорое прибытие подкреплений. Дело в том, что, несмотря на успехи с нашей стороны, все еще остается опасность прорывов противника. ВСУ активно продолжают стягивать силы по всем направлениям», – продолжает донецкий депутат.
«Как только нам удается выбить почти полностью какую-либо бригаду, ее почти сразу же пополняют. Отмечается огромное число наемников в рядах противника. Надеемся, что как только придет подкрепление, наше продвижение будет более уверенным», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на направление Красного Лимана прибывает подкрепление. По его словам, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, подчеркнул Пушилин.
Кроме того, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Турция заявила о стремлении новой России в новом мире к новой сделке с Западом
Представитель президента Турции Калын счел вероятным возобновление переговоров между Россией и Украиной
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Скорее всего, переговоры между Россией и Украиной в какой-то момент возобновятся, но Москва стремится заключить новую сделку с Западом, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Частично это касается Украины, несомненно», – признал Калын, но отметил, что речь идет о договоренностях России и Запада, необходимость в которых возникла в «новом мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Как заявил Калын, Москва стремится к новым соглашениям, так как старые, заключенные после холодной войны, не отвечают нынешнему состоянию Россию. Калын сказал, что существуют «новая Россия» и «новая действительность», а потому в Москве хотят заключить новую сделку. Калын заявил, что глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
Напомним, кывший канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что без России нельзя рассчитывать на прочный мир в Европе. Тем временем украинские власти заявили о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Киев пошел на такой шаг по указке Запада.
На Украине осудили присуждение Нобелевской премии мира российской организации
В офисе Зеленского возмутились присуждением Нобелевской премии мира российской организации
Российские и белорусские организации не подходят под критерии Нобелевской премии мира, присужденной им, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Нобелевский комитет «интересно» понимает значение слова «мир», если присуждает премию «представителям двух стран», заявил Подоляк в соцсетях.
«Нобель в этом году просто «супер», – заключил он.
Напомним, Нобелевскую премию мира 2022 года присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому «Центру гражданских свобод».
До этого политики ЕС просили увеличить сроки для выдвижения претендентов на Нобелевскую премию мира, чтобы выдвинуть на нее украинского президента Владимира Зеленского.