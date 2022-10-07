Глава комитета Бундестага призвала Германию поставить Украине танки и БМП

Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман в ходе визита в Киев призвала Германию поставить Украине танки и БМП

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман во время визита на Украину вновь призвала власти Германии как можно скорее поставить Киеву тяжелое вооружение – боевые танки и боевые машины пехоты (БМП).

Штрак-Циммерман отметила «непоколебимую волю защищать свою страну». При этом добавила, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке, чтобы пережить зиму. Это относится, прежде всего, к боеприпасам, а также к поставке БМП или боевых танков для оттеснения российских позиций, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Также глава комитета Бундестага по обороне подчеркнула, что Киев очень благодарен Германии, несмотря на то, что техника «прислана хоть и с опозданием», но работает и является «огромной поддержкой» для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.

В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.

В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.

Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.