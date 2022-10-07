Мобилизованные приступили к боевому слаживанию

Мобилизованные приступили к слаживанию в составе танковых частей рядом с районами выполнения боевых задач

Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает источник с места событий.

По словам источника, военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается», – рассказал корреспонденту РИА «Новости» российский офицер.

Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.

«Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу - умело выполняем», – рассказал один из мобилизованных.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.