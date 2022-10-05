Сенатор Пушков: Запад стремится ослабить позиции России в ООН под видом «реформирования» организации

Алексей Пушков рассказал, почему у Запада не получится лишить Россию права вето в СБ ООН

Начинается постепенная подготовка к действиям, направленным на изменение статуса нашей страны в Совбезе ООН. Это проскальзывает на Западе в официальных заявлениях, закулисно обсуждается дипломатами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее к подобной реформе призвала Джасинда Ардерн, глава правительства Новой Зеландии.

«Можно предположить, что через некоторое время под тем или иным предлогом замысел перейдет в практическую плоскость. Правда, через нынешний Устав ООН «провести» этот план крайне сложно. Генассамблея ООН может Устав изменить – двумя третями голосов. Но чтобы вынести поправки на голосование на Генассамблее, требуется согласие всех пяти членов Совета Безопасности ООН. Ясно, что ни Россия, ни Китай не дадут на это добро», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Мы знаем: когда западным странам что-то очень надо, они с легкостью отбрасывают международное право в сторону, как уже было в Афганистане, Ираке и Сирии. В таких случаях они действуют строго в соответствии с политической целесообразностью. В силу этого они могут воспользоваться какой-то ситуацией, найти предлог, чтобы «обойти» Совет Безопасности и напрямую вынести вопрос на Генассамблею», – предупреждает сенатор.

Это будет, естественно, нарушением всех международных норм, подчеркивает Пушков. «Но за счет закулисных игр лидеры Запада могут добиться такой процедуры, попытаться поставить нас перед фактом. И тогда самая большая сложность для них – набрать две трети голосов в Генассамблее. Дело в том, что за пределами западного мира – антироссийская идеология сегодня не доминирует, А призывы к санкциям против нашей страны, как правило, не находят ответа. За пределами западного мира санкции мало кто поддерживает – ни Саудовская Аравия, ни Индия, ни Китай. Но Запад пытается всем их навязывать», – сказал сенатор.

Если Запад и предпримет такую попытку, то попытается это сделать, скорее всего, в канве обсуждения «общей реформы ООН», предполагает Пушков. «Оформлено все будет очень хитро – как результат реформы, например. Как известно, многие страны претендуют на членство в Совбезе. Этим-то государствам и будет предложен новый статус, а вместе с ним может быть предложено согласиться оформить все как общую реформу, лишив заодно Россию права вето. В итоге государства Азии, Африки и Латинской Америки получат доступ к Совбезу. И выглядеть это будет как некий прогресс. Но истинная цель Запада предельно ясна – сделать ООН подвластной структурой», – подчеркивает сенатор.

Не стоит думать, будто такая операция со стороны Запада невозможна, предупреждает Пушков. «Поэтому России надо активнее работать со странами незападного мира, объяснять, почему такое развитие событий в ООН им крайне невыгодно, поскольку превратит организацию в послушный инструмент политики Запада», – подытожил эксперт.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Как пишет «Лента.ру», Ардерн раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. Политик также предложила реформировать Совет Безопасности организации и отменить право вето для постоянных членов Совбеза.

О том, что исключение России из Совета безопасности ООН означало бы уничтожение Совбеза как структуры, ранее заявила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова. Это подорвет всю систему безопасности, которая вырабатывалась по итогам Второй мировой войны, подчеркнула она. «Остался с их точки зрения последний бастион – ООН. И одним своим существованием Совбез ООН вызывает дикую ненависть и ревность у тех, кто посчитал, что мир уже у них в кармане», – считает Захарова.

Предложения Украины исключить Россию из Совбеза ООН являются мало продуманными и завиральными, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН, – такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные», – сказал Вершинин в среду журналистам на пресс-конференции.