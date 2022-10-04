В России решили создать агрофудшеринг для доступа нуждающихся к свежим продуктам

Первая фудшеринговая организация – банк еды «Русь» открывает новое направление поддержки семей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, агрофудшеринг поможет нуждающимся получить доступ к свежим продуктам, инициативу поддержали девять регионов и глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Банк еды «Русь», первая фудшеринговая организация и самый крупный банк продовольствия в России, открывает новое направление поддержки семей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Агрофудшеринг позволит нуждающимся получить доступ к свежим фермерским продуктам, а агрохозяйствам – снизить продовольственные потери. Инициативу уже поддержали девять регионов страны, а также председатель Комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев.

Осенью 2022 года банк еды «Русь» отмечает рост количества заявок на продуктовую помощь. Скачок вызван появлением новой уязвимой категории – многодетные семьи с мобилизованными отцами. Для дополнительной поддержки нуждающихся банк еды «Русь» запустил программу по сельскохозяйственному фудшерингу – агрофудшеринг, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Агрофудшеринг стартовал сразу в девяти регионах России: Москве, Московской, Тульской, Липецкой, Вологодской, Костромской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областях. Волонтеры банка еды «Русь» собирают, сортируют, фасуют по наборам овощи и фрукты, которые остались невостребованными у сельхозпроизводителей. Семьи в трудной жизненной ситуации получают запас таких продуктов бесплатно.

Инициативу поддержал Метелев: «По данным ООН, треть всей еды в мире оказывается на свалке, 14% из этого объема отходов приходится на фермы и компании. Часть продукции списывают уже после сбора по причинам, не связанным с ее качеством. Так, «некрасивые» и «неправильного» размера овощи и фрукты хозяйства зачастую не могут продать и вынуждены зарывать в землю или отправлять на мусорный полигон. Учитывая, что в России за чертой бедности живут 17,6 млн человек, такая растрата качественных продуктов просто недопустима».

«Фудшеринг, основная технология банка еды «Русь», – это реальный способ накормить миллионы людей, а новая программа агрофудшеринг позволит нуждающейся семье сэкономить деньги на овощах и фруктах и сделать заготовки из базовых продуктов для полноценного питания. Та же свекла очень богата на микроэлементы, содержит бор, марганец, железо. Неправильно тоннами выкидывать такую культуру просто потому, что она больше по размеру, чем берут на продажу магазины», – сказала вице-президент банка еды «Русь», эксперт по фудшерингу Анна Алиева-Хрусталева.

Агрофудшеринг принесет пользу не только людям, но и природе. Фермы меньше продуктов отправят на свалки, что поможет снизить как общее количество мусора в природе, так и углеродный след агрохозяйств.

«За 10 лет существования банк еды «Русь» принял и бесплатно передал своим подопечным 50 000 тонн продуктов и товаров, предотвратив попадание 230 тыс. тонн CO2 в атмосферу. Каждый год мы оказываем помощь сотням тысяч людей. Потрясения последних лет приводят к росту числа нуждающихся людей, и мы ищем новые источники для их поддержки. Агрофудшеринг – это эффективный способ помочь, поэтому мы запускаем его именно сейчас», – отметила президент банка еды «Русь» Юлия Назарова.