Лукашенко заявил о наращивании сил Польши и Литвы у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает силы у белорусских границ, а Литва «пытается не отставать».

По данным президента республики, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек, причем наибольшую активность проявляет Польша, передает ТАСС.

На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши, констатировал глава Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы республики.

Одновременно, добавил он, под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий. Так, польский аэродром Жешув ежедневно принимает десятки американских транспортных самолетов с вооружением и военной техникой для Украины. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие, проводя так называемую утилизацию, добавил глава Белоруссии.

Лукашенко считает, что США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю.

Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада. Путин в свою очередь заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением.