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Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.
С Пашиняном в Сочи прибыли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза республики Армен Григорян, передает ТАСС.
В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
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Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».
Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.
Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.
Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.
«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».
«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.
Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.
Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.
Путин поручил Шойгу скорректировать развитие армии в соответствии с опытом СВО
Министру обороны Сергею Шойгу предстоит в декабре представить предложения о корректировках в развитии ВС России, соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.
Глава государства на встрече с главой ведомства поручил из опыта специальной военной операции на Украине продумать коррективы в работу ВС России, передает РИА «Новости».
«Многое сделано для строительства Военно-морского флота, тем не менее исходя из опыта специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее в пятницу министр доложил президенту, что частичная мобилизация в стране окончена.
Глава ЕЦБ рассказала об уникальном качестве Путина
Глава Европейского центрального банка Лагард назвала Путина очень информированным человеком, который все знает
Президент России Владимир Путин знает все, ему не нужны бумажки с текстом, у него уникальная память, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Лагард в интервью Irish Times поделилась личными впечатлениями о президенте России Владимире Путине, она рассказала о встрече с ним, которая состоялась в прошлые годы.
По ее словам, Путин впечатляет тем, что все знает, ему не нужны бумажки с текстами, не нужно, чтобы его кто-то готовил, он очень информированный человек. Лагард считает, что такая память у Путина, скорее всего, из-за опыта службы в КГБ, передает «Царьград».
Лагард при этом уточнила, что Владимир Путин «очень сильно изменился», и она не одобряет той ситуации, которая происходит, и не поддерживает Россию в действиях на Украине.
Ранее политолог Алена Август объяснила высокий уровень доверия общества Путину.
Путин поблагодарил организаторов частичной мобилизации
Президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу выразил благодарность всем причастным к частичной мобилизации.
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пояснил, что на первом этапе возникали различные проблемы, но этого вряд ли бы удалось избежать. Путин напомнил, что в России давно не проводились мобилизационные мероприятия.
«Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы», – указал президент.
«На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание [мобилизованных]. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», – сказал Путин.
Он также выразил благодарность всем, кто вступил в ряды Вооруженных сил России.
«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», – сказал президент.
Напомним, вечером в пятницу министр обороны доложил главе государства, что частичная мобилизация в России завершена.
В Кремле рассказали о готовности Путина к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину Песков заявил, что готовность к диалогу – это не слабость, в сильная позиция, передает РИА «Новости».
«Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать», – сказал Песков.
Песков добавил, что Запад видит ситуацию де-факто, а она никак не говорит и не может говорить о слабости России, так как «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек».
Кроме того, Песков заявил, что решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом.
«Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле
Президент Путин принес соболезнования главе Южной Кореи из-за давки в Сеуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Елю в связи с трагедией в Сеуле, в результате которой погибли 153 человека.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, в давке в Сеуле погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, среди них четыре гражданина России.
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым и Пашиняном
Кремль: Президент России Путин встретится в Сочи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин 31 октября встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе встречи лидеры обсудят ход реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин отдельно побеседует с каждым из лидеров. Встреча состоится по инициативе России.
Также Путин отдельно побеседует с каждым из лидеров. Встреча состоится по инициативе России. Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года.
Путин: Россия исторически поддерживала Армению в обеспечении безопасности
Президент Владимир Путин, выступая в пятницу на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности.
Россия традиционно, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа – с давних времен, передает ТАСС слова российского лидера.
Путин подчеркнул, что Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Российский лидер напомнил также, что Российская Федерация, Азербайджан и Армения в недавнем прошлом входили в состав одного государства.
В пятницу Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. Встреча лидеров организации состоялась по инициативе армянской стороны. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в пятницу будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации.
Накануне президент Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Он добавил, что «если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре – такое тоже возможно».
Кремль спросили о мандате российских миротворцев в Карабахе
Песков о мандате российских миротворцев: Нужно дождаться саммита России, Азербайджана и Армении
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите Россия – Армения – Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Песков сказал РИА «Новости», что нужно дождаться самой встречи.
Саммит России, Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в понедельник, 31 октября, в Сочи. У президента России Владимира Путина также запланированы отдельные двусторонние встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия. «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с этим предложением. Если нужно, я выступлю с таким предложением. Но Россия должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев России», – сказал Пашинян. Он считает, что Россия как посредник может представить этот проект.
Путин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного транспорта
Путин: От эффективного функционирования всех звеньев отрасли во многом зависят качество жизни миллионов граждан
Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив важность эффективного функционирования отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Президент России заметил, что перед сотрудниками отрасли стоят серьезные задачи: масштабная модернизация, расширение рынка услуг, внедрение современных схем и обеспечение безопасности перевозок. Также он отметил необходимость создания условий для привлечения молодых специалистов.
Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.
Песков подтвердил проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
В Кремле подтвердили проведение встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября
В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября.
Об этом сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Да, могу», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение такого саммита 31 октября.
Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится в Сочи.
Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года.
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии
Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия».
Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару.
МИД: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева может помочь с мирным договором Еревана и Баку
Россия надеется на то, что будущая встреча в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, даст продвинуться заключить мирный договора между Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Пашинян заявил, что Армения планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года.
Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
По его словам, в ходе встречи они намерены окончательно подвести итоги этого года, а также на уровне глав государств спланирую задачи на следующий год, передает «БелТА».
В понедельник Лукашенко принимает с докладом главу правительства Белоруссии Романа Головченко.
Президент уточнил у премьера, как развивается реализация белорусско-российских интеграционных проектов. Лукашенко отметил, что он и Путин договорились, что на интеграционные проекты будет выделено около 1,5 млрд долларов.
Напомним, Лукашенко и Путин встречались 14 октября в Астане во время проведения саммита СНГ они провели беседу на ногах.