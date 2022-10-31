Преступники в Европе обзавелись отправленными Украине штурмовыми винтовками

Полиция Финляндии обнаружила у местных преступных группировок отправленное на Украину оружие

Оружие, отправленное Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок, заявили в Центральной криминальной полиции Финляндии, сославшись на данные разведки.

Как заявил комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle, речь может идти, в частности, о штурмовых винтовках, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

По его словам, оружие, предназначавшееся для Украины, также было обнаружено в Дании, Швеции и Нидерландах. Подпольная торговля оружием ведется в том числе с помощью действующих на международном уровне байкерских клубов, связанных с организованной преступностью. В качестве примера он привел мотоклуб Bandidos MC, считающийся крупным мировым преступным синдикатом, имеющим филиалы в каждом крупном городе Украины. Ахлгрен добавил, что в Финляндию оружие могли поставить морем, поскольку порты контролируются хуже аэропортов.

Ахлгрен сравнил текущую ситуацию с опытом полиции после югославских войн 1990-х годов, когда контрабандное оружие попало во многие страны Европы. «Украина получила большое количество оружия, и это хорошо. Но нам придется иметь дело с ним на протяжении десятилетий. Такова цена, которую нам придется заплатить», – сказал комиссар.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому украинским властям оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.