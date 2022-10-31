В Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана

Минздрав Челябинской области: Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 24 человек

При опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По сообщению минздрава Челябинской области, в результате ДТП пострадали 24 человека, семь человек доставили в больницу, 13 человек эвакуировали с места происшествия, передает ТАСС. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как передает Ura.Ru, утром 31 октября на территории Кунашакского района Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, который вез вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, водитель автобуса в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В ведомстве отметили, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Полицейские установили, что водитель автобуса имеет 12-летний стаж, и за все это время не нарушал правила дорожного движения.

Напомним, в начале октября в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Свердловской области погибли два человека, еще один госпитализирован. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых сообщил, что ДТП произошло с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска.