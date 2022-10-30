Росгвардия выявила 20 пособников ВСУ в новых регионах России

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30 октября, воскресенье | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
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Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на Восток.
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Росгвардия выявила 20 пособников ВСУ в новых регионах России
Пресс-служба: Росгвардия выявила 20 предполагаемых пособников ВСУ за неделю
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Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, подразделения Росгвардии выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях за неделю, а также нашли пять тайников и схронов, в которых находились две радиостанции западного производства и почти 950 боеприпасов, передает РИА «Новости».
Кроме того, отметили в Росгвардии, значительную помощь подразделениям оказывают местные жители, которые сообщают о подозрительных лицах.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
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Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».
Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.
Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.
Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.
Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
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Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
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Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.
В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.
Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.
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Российские войска при отражении атак ВСУ на четырех направлениях уничтожили более 410 украинских военных
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Противник силами усиленного батальона на Купянском направлении атаковал позиции российских войск у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Однако все атаки отражены и в результате уничтожены более 150 украинских военнослужащих, танк, пять машин пехоты, четыре бронетранспортера, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Две батальонные тактические группы ВСУ на Краснолиманском направлении пытались вести наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнем артиллерии ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ротная тактическая группа ВСУ на Южно-Донецком направлении атаковала позиции у населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Ответными действиями российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На протяжении последних суток на Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии наносилось поражение выдвинувшимся резервам украинских войск и диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Ликвидированы более 180 украинских военнослужащих и восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены шесть пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Невское ЛНР, Купянск Харьковской области, Северск, Звановка Торское ДНР и города Николаева.
Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ возле населенных пунктов Веселое ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Херсонской области и города Николаева, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Российские войска отразили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов заявил, что ВСУ были отброшены после попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Брускинское Херсонской области, но понесли потери и отброшены на исходные позиции, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов написал в своем Telegram-канале, что на Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное «наступление» в районе села Брускинское, нацисты были отброшены, потеряли более 18 человек, а также четыре боевые бронированные машины.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак возле населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции.
В Госдуме назвали главные итоги частичной мобилизации
Депутат Гурулев отметил, что призывники с боевым опытом уже сражаются с ВСУ
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Главный итог в том, что она проведена в поставленные президентом сроки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации.
«Частичная мобилизация проведена в те сроки, которые поставил президент своим указом. Отмобилизовано необходимое число. Сегодня большинство мобилизованных, у которых есть боевой опыт, уже восполнили текущий временный недокомплект в боевых частях и сражаются против украинских войск», – отметил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
Депутат добавил, что остальные призванные «проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах, в военных училищах, центрах и академиях, формируют новые части и соединения для дальнейшего перемещения в зону боев».
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. По словам министра, задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется. 82 тыс. уже отправились в зону проведения СВО. На полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными властями.
По мнению Гурулева, в первую очередь теперь нужно и проводить цифровизацию военкоматов, совершенствовать работу «военного интернета», создать постоянно обновляемую базу данных о призывниках и резервистах. «Данные о военнообязанных должны автоматически обновляться – без явки людей в военкоматы. Нужно также поднимать зарплаты сотрудникам военных комиссариатов, в которых сейчас в основном работают люди практически пенсионного возраста», – подчеркнул он.
Депутат убежден, что частичная мобилизация стала хорошим опытом для губернаторов, которые должны сделать выводы, чтобы в будущем «не было срывов».
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В Херсоне рассказали об укреплении города на случай прорыва ВСУ
Власти Херсонской области заявили, что Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
По ее словам, повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, а укрепление защиты города – это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников украинских войск, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
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