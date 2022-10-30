ВСУ обстреляли Ясиноватую 155-мм снарядами

СЦКК: Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщили в СЦКК, в 07.18 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел по направлению – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая четыремя снарядами калибра 155 миллиметров, передает РИА «Новости».

Ясиноватая расположена в 25 километрах к северу от Донецка и является крупнейшей в бывшем СССР железнодорожной станцией.

Напомним, в субботу Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 122 и 155 мм.