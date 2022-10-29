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Белый дом подтвердил участие Байдена в G20
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Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который планируется в ноябре в Индонезии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Перед G20 Байден примет участие в климатической конференции ООН в Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.
Байден планирует обсудить проблемы изменения климата, украинский конфликт, а также мировую экономику.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сейчас нет предпосылок для дипломатии с Россией, США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
В ОИС поблагодарили Москву за отпор западным странам
Постпред России в ОИС выразил благодарность Москве от всего арабского мира
Представители Арабо-мусульманского мира выражают признательность Москве за твердую позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, сообщил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Он отметил, что в ходе встреч с политиками арабо-мусульманского мира и простым народом, зачастую слышал в разговорах позицию большинства руководителей мусульманских стран и обычных граждан, которые говорят России спасибо за ее принципиальную позицию, передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам остается подчеркнуто уважительное отношение. Он отметил, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие прямо указывают, что уважают Россию и ее президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Резюмируя, Абдулатипов добавил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны проговорили общие подходы к отношении множества вопросов мировой политики, а также обсудили новые возможности взимовыгодного сотрудничества.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
Телеведущий в США раскрыл суть американо-украинских отношений
Американский тележурналист рассказал, для каких целей Украина необходима США
Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, настоящая поддержка Киева взялась явно не из демократии, так как «Украина является далеко не демократической страной, передает РИА «Новости».
Также Карлсон привел в пример письмо, в котором либералы призывали действующего президента США Джо Байдена к диалогу с Москвой. Телеведущий заметил, что письмо было разумным, однако напомнил, как это послание разозлило спонсоров демократов среди военных подрядчиков. Поняв, что диалог США невыгоден, так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, заключил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в американской политике произошел исключительный случай – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к Байдену. Еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно.
По мнению эксперта, отзыв письма вряд ли означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик.
В России перехватили контрабанду российских шлемов и противогазов на Запад
На российской таможне предотвратили отправку российских шлемов и противогазов на Запад контрабандой
Федеральная таможенная служба перехватила контрабанду российской военной продукции, а именно шлемов, противогазов и другого имущества, в США, Канаду и Францию.
По информации ведомства, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли поток контрабанды военной продукции за границу. Так, таможенники изъяли 12 посылок с комплектующими военного назначения, отправленных россиянином в США, Канаду и Францию. В коробках перемещались более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате обыска дома отправителя было обнаружено 500 единиц военной продукции – дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.
Zoom перекрыл доступ к платным аккаунтам российских вузов
Программа видеоконференций Zoom перекрыла возможность оплатить лицензию для ведения платных аккаунтов
Американское приложение видеотелефонии Zoom ограничило работу в России, отключив функцию оплаты коммерческих лицензий, а нескольким российским вузам ограничил доступ к платным аккаунтам, сообщают источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи и источник в отечественном интеграторе.
Уточняется, что Zoom обнулил лицензию одного крупного вуза, которая была оплачена до ноября. Судя по данным портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани, передает издание «Ведомости».
Тем временем ограничение использования видеосервиса обнаружили в Российском государственном социальном университете и Оренбургском государственном медицинском университете, которые могли проводить с помощью программы научно-практические конференции и круглые столы.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.
США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Эксперт оценила основной посыл Путина Западу
Политолог Линдигрин: России близки традиционные ценности Запада, но мириться с диктатом США мы не станем
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Россия всегда хотела взаимовыгодных отношений с США и Европой, однако Запад сам от нас отвернулся. Об этом сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Она напомнила, что Россия всегда была готова к построению взаимовыгодных отношений с Америкой, даже несмотря на то, что Запад финансировал террористическое гнездо на Северном Кавказе. «В ответ мы получили растущее давление, в том числе со стороны НАТО», – указала собеседница.
«Запад пытается превратить нашу страну в инструмент для достижения собственных целей. Это уже очевидно. Санкции вводятся исключительно против тех, кто им не подчиняется. Но подчинить Россию никогда не получится. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать свое право на независимое существование и развитие», – подчеркнула Линдигрин.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, он заявил, что российская сторона не считает себя врагом западных стран.
«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент.
Более того, Владимир Путин указал на то, что Москва и сейчас готова поставлять западным странам газ и нефть, поддерживая торговое сотрудничество. Однако, по словам президента, Запад сам отказывается.
Он также добавил, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном. Путин подчеркнул, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что абсолютное большинство стран не принимают диктат других. Однако, добавил Путин, «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
Газета ВЗГЛЯД ранее собрала оценку российских политиков и блогеров по итогам выступления главы государства. По мнению экспертов, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Блинкен оценил возможность встречи Байдена и Путина на G20
Блинкен: США не считают, что контакты с Россией будут содержательными
Нет предпосылок для дипломатии с Россией, США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20 не планируется, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США не считают, что есть место для содержательной дипломатии, поэтому Байден не планирует встречаться с российским президентом на саммите G20, передает РИА «Новости».
Он отметил, что если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины.
Ранее стало известно, что представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии.
Между тем, президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение приехать на саммит G20. Он отметил, что может быть поедет, но пока раздумывает, но Россия обязательно будет представлена на высоком уровне.
Ярошенко рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
Освобожденный российский летчик Ярошенко рассказал об издевательствах в тюрьмах США
Летчик и общественный деятель России Константин Ярошенко, освобожденный из американской тюрьмы, рассказал об условиях содержания и дискриминации в тюрьмах США.
По словам Ярошенко, заключенных содержат «как скот». В помещении с небольшим пространством может находиться по три человека в положении стоя, рассказал летчик в интервью газете ВЗГЛЯД.
Или в большое помещение отправляют под сотню осужденных, люди находятся там без вентиляции. Заключенным часто не оказывали медицинскую помощь, не передавали посылки.
«Четко выдерживается дискриминация по расовому принципу и – с этим я столкнулся как русский и православный человек – по национальному и религиозному признаку. Особенно в этом отношении выделялась моя последняя тюрьма – в Данбери, штат Коннектикут», – вспомнил Ярошенко.
Он добавил, что США не раз обвиняли Россию в нарушении прав заключенных, но сами этого не замечают в своей стране. На эти факты Вашингтону не раз указывал российский МИД и посольство.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. Россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида в апреле 2022 года. В тюрьму США его отправили по сфабрикованному делу.
Стало известно о планах США отложить введение потолка цен на нефть для России
США решили отложить введение потолка цен на нефть для России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате России
Освобожденный из американской тюрьмы летчик Ярошенко рассказал о своей работе в Общественной палате России
Освобожденный из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко поделился своими планами после вхождения в состав Общественной палаты России.
Как рассказал Ярошенко, в первую очередь он планирует заняться продвижением правозащитной повестки на международном уровне. Помогать гражданам России, столкнувшимся с отсутствием правосудия за рубежом, член Общественной палаты планирует через СМИ.
Направлений в его работе будет несколько – в основном, касающихся правовой и правозащитной деятельности по принципу «своих не бросаем», рассказал Ярошенко в интервью газете ВЗГЛЯД.
В качестве первой задачей на новом посту он указал помощь военнослужащим, заключенным, незаконно осужденным россиянам, оказавшимся на Украине. Также Ярошенко напомнил, что в американской тюрьме находится россиянин Виктор Бут, незаконно осужденный по сфабрикованному делу.
«Человек не сломался, как и я, не сдался. Надо помочь, исходя из все того же принципа – «своих не бросаем», – указал летчик.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.
В мае 2010 года летчик был арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в США. В сентябре 2011 года по сфабрикованным доказательствам дела Ярошенко осудил американский суд на 20 лет лишения свободы.
Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.
Позже россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида, это произошло в апреле 2022 года.