Участники «Большой перемены» поддержали участников спецоперации и детей из Херсона

Участники проекта «Большая перемена», а также Российского движения детей и молодежи в рамках акции «МыВместе.Дети» оказали помощь участникам спецоперации, их семьям, а также детям, переселенным из Херсона. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко в Артеке, где прошел финал конкурса «Большая перемена».

«Сейчас ребята показывали свои проекты, и одно из отличий в этот раз происходящего финала «Большой перемены», что очень многое посвящено создаваемому Российскому движению детей и молодежи. Ребята сами его проектируют, готовят программы, слоганы, значки и множество идей. Один из слоганов у ребят сейчас звучал: «Дети – это серьезно». Знаете, это действительно серьезно – степень содержательности, глубины, того, что они предлагают, степень искренности и такой вовлеченности самих ребят. «МыВмести.Дети» – проект, который уже реализуется Российским движением детей и молодежи внутри проекта #МЫВМЕСТЕ, который помогает семьям участников специальной военной операции, помогает самим ребятам на передовой» – заявил журналистам Кириенко.

По его словам, уже более двухсот семидесяти тысяч писем участники «Мы вместе – дети» направили бойцам на передовую. «И я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане или очень часто висят рядом со спальным местом, просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого они защищают. Более ста тысяч писем уже доставлено на передовую народным фронтом и штабами #МЫВМЕСТЕ», – рассказал первый замглавы администрации президента.

Он отметил, что ребята участвуют в центрах гуманитарной помощи, которые направляют помощь и поддержку бойцам и помогают семьям участников специальной военной операции. Кроме того, участники «Большой перемены» и детского движения в Крыму и Краснодаре работали в детских санаториях, детских лагерях, куда переехали дети с правого берега Херсонской области, где идут бои и опасно находиться.



«Вот их встречали в том числе их сверстники, участники проекта «Большой перемены», участники детского движения, которые помогали ребятам и психологически, и поддержкой просто, полноценной включенностью. Мне действительно кажется, что ребята показывают пример того, что они готовы не только получать, они готовы отдавать, они готовы помогать и поддерживать, – сказал Кириенко.



В пятницу в Артеке финалисты и участники проекта «Большая перемена», а также Российского движения детей и молодежи провели интерактивную презентацию «Развития движения глазами детей» и подвели промежуточные итоги совместной работы. Амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов – участники проекта «Большая перемена» – представили самые популярные идеи названия, атрибутов и традиций движения, предложенные детьми со всей страны. А участники разработки концепции движения презентовали идеи по миссии, принципам, целям и задачам Российского движения детей и молодежи.

Дети, принявшие участие в работе креативного кампуса АНО «Национальные приоритеты», провели презентацию концепций будущего бренда детского движения. «Говоря о детском движении, у нас многое посвящено проектированию и развитию детского движения. У ребят огромное количество интересных предложений. У нас было четыре финальные презентации и хочется все четыре реализовать. Потому что все содержат в себе хорошие, интересные, яркие предложения. Самое главное – идеи, которые ребята дают, они уже работают. Многое из того, что в прошлом-позапрошлом году предлагали участники «Большой перемены», сейчас уже реализовывается», – рассказал Кириенко.

По его словам, ребята предлагали очень интересные проекты и в «Большой перемене», и в Детском движении. Кстати, на платформе «Большой перемены» сейчас более 160 000 родителей, которые вместе с детьми вовлечены в постоянную работу. Это «добрые субботы», волонтерская деятельность и работа в движении «Мы вместе».

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. До этого закон одобрили Совфед и Госдума. Путин также согласился возглавить наблюдательный совет общероссийского движения детей и молодежи.

Глава государства заявлял, что движение должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учащихся российских школ. Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады.