Умер звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В Соединенных Штатах на 89 году жизни скончался певец, пианист, композитор, основоположник рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, сообщил публицист артиста Рик Брэгг.

Джерри Ли Льюис в последние несколько лет страдал от различных заболеваний и травм, которые возникли из-за образа жизни в молодости, сообщил Брэгг, передает ТАСС.

«Врачи говорили, что он должен был умереть еще несколько десятилетий назад», – отметил публицист.

Джерри Ли Льюис был основоположником рок-н-ролла вместе с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри и другими музыкантами и исполнителями.

Льюис начал свою карьеру в Мемфисе с записей на Sun Records в 1956 году. В том же году он выпустил песню Crazy Arms, которая стала хитом. Новая популярная песня Whole Lotta Shakin' Goin' On родилась в 1957 году, она стала одной из самых известных песен исполнителя.

Также были записи Great Balls of Fire (1957), Breathless (1958), High School Confidential (1958).