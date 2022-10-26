Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность»

Сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«У Британии есть проблемы с логистикой после того, как страна вышла из Евросоюза. Дело в том, что с правовой точки зрения британские войска и техника, перемещаемые по территории европейских стран, считаются иностранными. Естественно, решение всех юридических процедур в разы затягивает процесс перемещения войск и техники, несмотря на то, что большинство этих стран вместе с Британией находятся в НАТО», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, возвращение Британии в программу «Военная мобильность» продиктовано тем, что Лондон хочет устранить эти препятствия и исправить некоторые военные ошибки. «Европа располагает в целом достаточными коммуникационными, транспортными возможностями для переброски войск. В данном случае вопрос исключительно правовой, хотя развитие программы наверняка приведет к дополнительному расширению транспортной инфраструктуры в странах ЕС, включая государства Восточной Европы», – считает собеседник.

Очевидно и то, почему именно сейчас Британия озаботилась решением этого вопроса. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией. Противостояние идет полным ходом. В этих условиях, по мнению британцев, им нужно устранить правовые препятствия для перемещения войск и техники по территории Европы на будущий театр военных действий», – пояснил Сивков.

России в этой связи необходимо также наращивать логистические возможности и продолжать мобилизацию экономики и ресурсов, привлекая к этим процессам современных специалистов с конструкторским мышлением. «Они должны мыслить категориями поиска и применения потребных для СВО ресурсов и учитывать баланс потребностей, который необходим для фронта и развития нашей экономики. Без этого выдержать военное противостояние с 30 странами Запада у нас не получится», – полагает Сивков.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.

«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – сказала она.

В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.

Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.

Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.

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