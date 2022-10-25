Назван срок подключения Мелитополя к российскому газу

Большая часть Мелитопольского района Запорожской области будет подключена к единой газотранспортной системе России к концу этого месяца, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Мелитопольского района Андрей Сигута. Первым запорожским городом, жителям которого начали подавать газ из России, стал Бердянск.

«Газификация проходит практически в плановом режиме, между собой соединены уже две трети участков. У нас работает три организации, которые идут по своему графику. Как мы и планировали, вся Запорожская область и Мелитопольский район в частности, будут полностью газифицированы в конце октября», – сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

По словам Сигуты, некоторые районы могут быть подключены к газу чуть позже – в начале ноября. «Но к началу отопительного сезона все наши граждане будут с газом. Сейчас также разрабатывается методика «социального угля», который продается по приемлемой цене. Поставщики определены. Все жители, которым положены соответствующие льготы, будут ими обеспечены, о чем мы объявим дополнительно», – заверил собеседник.

Одновременно проводится подключение новых потребителей – газ приходит и в те районы, где его раньше вообще не было. «В частности, активная работа ведется по Приазовскому району. В дальнейшем газификация будет только расширяться», – пообещал Сигута, добавив, что доступ к газу остается одним из самых интересующих местное население вопросов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что Запорожская область подключена к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. «Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится три тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», – рассказал Рогов.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Бердянске к газу подключены также хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и дом престарелых. «К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора», – пишет Балицкий в своем Telegram-канале. «Следующий на подключение – Мелитополь и Мелитопольский район», – отметил глава области.

По его словам, во время подключения местные специалисты сталкиваются с проблемой подземных и наружных прорывов газопровода, но восстановительные работы проводятся на месте. «Благодарен Министерству энергетики РФ за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных Киеву территориях», – отметил Балицкий.

По данным Минстроя области, регион готов к отопительному сезону на 80%. В частности, готовность Мелитополя составляет 94%, Мелитопольского района – 72%, Бердянска – 92%, Васильевки – 74%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в июле начала экстренное строительство газопровода в освобожденные районы Запорожской области из ДНР. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято после того, как Киев прекратил подачу газа в эту часть области.

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