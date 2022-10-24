Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»

Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии

Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.

Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.

А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.

Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.

Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.

Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.