В России за сутки госпитализировали 662 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России госпитализировали 662 человек с коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошлые сутки в России госпитализировали 662 человека, это на 54,8% меньше по сравнению с 22 октября.

Выписаны в связи с выздоровлением 10 578 человек, на 29,6% меньше по сравнению с 22 октября. «Выявлен 8 672 новый случай COVID. Подтверждено 88 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России госпитализировали 1 466 человек, что на 3,8% больше по сравнению с 21 октября.