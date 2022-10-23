В результате взрыва на военном складе в Узбекистане повреждено почти 4 тыс. зданий

Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане получили частичные повреждения в результате взрыва на складе минобороны Узбекистана, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) региона.

Как сообщили в администрации Сырдарьинской области 3742 нежилых и жилых помещений получили частичные повреждения кровли, перекрытий, дверей и окон в результате взрыва на складе минобороны Узбекистана, передает ТАСС. Там добавили, что в пострадавших зданиях уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон, работы продолжаются, а для оценки ущерба создали специальную рабочую группу.

Напомним, в субботу минздрав Узбекистана сообщил, что в результате взрыва на складе министерств обороны в Сырдарьинской области 16 человек пострадали, четверо были доставлены в больницу.