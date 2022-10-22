Экс-глава ЦРУ не исключил участия сил под руководство США в конфликте на Украине

Бывший директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине

Экс-директор ВСУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил того, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в конфликте на Украине.

Он добавил, что нападение на одного из членов альянса выступит для НАТО «красной линией», что повлечет за собой активное вмешательство с его стороны.

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – добавил Петреус в интервью изданию Express, передает РИА «Новости».

Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО.