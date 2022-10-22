Политолог: Философ Фукуяма наложил санкции на Шуфутинского

Российский политолог высмеял Френсиса Фукуяму за нелюбовь к Михаилу Шуфутинскому

На закате карьеры профессору Фукуяме для защиты либерального мирового порядка потребовалось наложить санкции на Михаила Шуфутинского, заявил программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Фукуяма входит в группу экспертов, которые подбирают новых кандидатов в санкционные списки. Помимо Шуфутинского Фукуяма предлагает ввести санкции против других «российских пропагандистов», в частности, Ольги Бузовой, Гарика Харламова, Евгения Петросяна и других представителей шоу-бизнеса.

«В группе американо-украинских мудрецов, породивших этот список, состоит Фрэнсис Фукуяма, апологет либерального мирового порядка, 30 лет назад написавший резонансную работу о его тупике. Так сложилась жизнь, что на закате карьеры профессору Фукуяме для защиты либерального мирового порядка потребовалось наложить санкции на Михаила Шуфутинского», – пишет в своем Telegram-канале декан факультета международных отношений МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

Эксперт особо отметил, что «Фукуяма наложил санкции на Шуфутинского». «Жизнь смелее нашего воображения», – считает Сушенцов.

Так политолог отреагировал на сообщения о том, что в США подготовили очередной предварительный список «российских пропагандистов», против которых нужно ввести персональные санкции. Помимо Шуфутинского Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», предлагает таких звезд шоу-бизнеса как Ольга Бузова, Анна Седокова, Гарик Харламов, Евгений Петросян, Дана Борисова и Леонид Якубович.

В подготовке списка, помимо Фукуямы, участвовали бывший посол США в России Майкл Макфол, проживающий в США бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко, а также экономист Сергей Гуриев, перебравшийся во Францию.

Фукуяма был в числе тех, кто до спецоперации на Украине призывал президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон будет готов немедленно ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В июне МИД России запретил Фукуяме въезд в РФ. Всего в этом списке более тысячи фамилий американских граждан, в числе которых есть актер Морган Фримен, глава совета директоров компании Meta* (запрещенная в России экстремистская организация) Марк Цукерберг.

Российские артисты уже попадали в «черные списки». Ранее президент Украины Владимир Зеленский вводил персональные санкции против Ольги Бузовой, Николая Баскова и Льва Лещенко, Олега Газманова, Надежды Бабкиной, Юлии Чичериной, Гарика Харламова, Стаса Михайлова и Тимати.