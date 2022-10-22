В США назвали ошибку Белого дома в конфликте на Украине

Эксперт объяснил значение новой турецкой ракеты

Военный эксперт Кнутов перечислил страны, которым угрожает турецкая ракета «Тайфун»

Конечно, это сигнал для Греции, с которой у Турции крайне напряженные отношения. Однако Афины находятся под негласной защитой Парижа, поэтому не уверен, что «Тайфун» станет эффективным рычагом давления на соседнюю страну. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее президент Эрдоган заявил об успешных испытаниях новой турецкой баллистической ракеты, назвав их «посланием».

«Появление собственного баллистического оружия повышает репутацию Турции в глазах других стран НАТО, делает ее более сильным государством. Ведь баллистические ракеты собственного производства из стран НАТО выпускают только США, Франция и Великобритания. Остальные европейцы используют авиационные ракеты», – напоминает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В любом случае, опасности для самих стран НАТО «Тайфун» не представляет – в силу своей слабой мощности, уверен эксперт, но баллистическая ракета собственного производства говорит о наличии у страны технологии по производству ракетных двигателей. «В целом это сигнал для всех стран, в том числе и для тех, что хочет дружить с Эрдоганом. Скажем, это государства Центральной Азии, в которых влияние Турции сегодня возрастает. Как известно, на фоне введенных против России санкций тот же Казахстан начал больше ориентироваться на Анкару», – сообщил Кнутов.

Впрочем, есть страны, которым стоит всерьез опасаться ударов «Тайфуна», например, Ливия, с которой Турция сейчас враждует, добавляет эксперт. Он сомневается, что новые ракеты могут угрожать России, хотя радиус их действия вполне позволяет достать, например, до Краснодара.

«У нашей страны, кстати, как и у Турции, на вооружении имеются зенитные ракетные комплексы С-400. Более того, у России есть ЗРК С-500, который с легкостью справится с «Тайфуном». Так что Эрдоган понимает, что угрожать нам ни при каких обстоятельствах смысла нет», – считает эксперт.

С другой стороны, оговорился эксперт, косвенно «Тайфун» можно использовать для давления на Москву в случае продажи Украине. «Сейчас Турция по всему миру продает свои «Байрактары». У этой ракеты – тоже огромный экспортный потенциал. Если Анкара начнет поставлять «Тайфуны» Киеву, она тем самым усилит свои позиции на переговорах с Москвой», – предупреждает эксперт.

Напомним, во вторник турецкая печать сообщила про успешные испытания баллистической ракеты «Тайфун» собственного производства. По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция испытывала ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС. Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся. Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты «Бора-1» (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.

В пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил сообщения газет, пишет РИА «Новости». «Теперь у нас есть «Тайфун», и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», – подчеркнул президент в ходе одного из выступлений в Стамбуле.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает полезной недавнюю первую встречу глав Минобороны Греции и Турции, подчеркнув, что окна диалога с Анкарой всегда открыты. Премьера спросили, вызывает ли у него опасения испытание «Тайфуна». «Я не комментирую программы вооружений соседней страны и, очевидно, имею такое же требование к Турции: чтобы она не комментировала программы вооружений Греции. И, конечно, ясно, что все ходы всегда изучаются и оцениваются компетентными службами», – ответил премьер.

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