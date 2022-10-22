Педагоги из ЛНР и ДНР приняли участие в семинаре в мастерской управления «Сенеж»

На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье состоялся образовательный семинар для педагогов из ЛНР и ДНР, в котором приняли участие 140 учителей.

Организатором семинара выступает АНО «Большая перемена». Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения России.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 200 тыс. педагогов-наставников, из них 5223 учителя из ЛНР и ДНР. В рамках «Большой перемены» регулярно проходят курсы повышения квалификации. На территории ЛНР и ДНР уже созданы 67 клубов «Большой перемены», еще 51 планируется открыть в ближайшее время.

В этот раз двухдневный семинар прошел 20 и 21 октября, в нем приняли участие 140 педагогов из Донбасса. участники делились опытом, а также рассказали о созданных в соавторстве с подростками проектах. Также участники подписали соглашение о сотрудничестве образовательных организаций ЛНР и ДНР с АНО «Большая перемена».

Как рассказала на презентации проекта «Большая перемена» участникам семинара генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, педагог и ученик вместе двигаются по конкурсу 6-7 месяцев.

«Педагоги с нашей стороны получают методическую поддержку, участвуют в образовательной программе, получают возможности для всестороннего профессионального развития», – рассказала на презентации проекта «Большая перемена» участникам семинара генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Сейчас созданы уже более 5 тыс. клубов во всех регионах России.

Как рассказала педагог-наставник «Большой перемены», учитель английского языка Ирина Хлыстун из города Зоринска ЛНР, на образовательном семинаре учителя, наставники, координаторы обменялись опытом, получили ответы на все интересующие их вопросы.