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22 октября, суббота | Последнее обновление — 11:43 | vz.ru
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Джонсона заметили в салоне эконом-класса на рейсе в Британию
Экс-премьера Британии Джонсона заметили в салоне эконом-класса на рейсе из Доминиканы в Британию
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Бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона заметили в пятницу вечером в салоне экономического класса самолета на пути в Британию из Доминиканской республики, где он провел отпуск с семьей.
Ранее фото из отпуска опубликовал телеканал Sky News, передает ТАСС. Сообщается, что Джонсон вместе с семьей одни из первых зашли на борт и заняли свои места в конце салона. Некоторые пассажиры удивились, а кто-то «наградил» его неодобрительным улюлюканьем, сообщает телеканал.
Ранее результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку.
Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда СБ России Дмитрия Медведева в Twitter (заблокирован в РФ) про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трас.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – отметил Маск в соцсети.
Медведев ранее поздравил салат-латук с «победой» над Трасс, передает РИА «Новости».
Это отсылка к запущенной британским изданием Daily Star онлайн-трансляции, на которой демонстрировался стол с фото Трасс и салат-латук рядом. Букмекерам предлагалось делать ставки испортится ли салат раньше, чем Трасс покинет кресло премьера. После ее отставки в аккаунте появилась надпись, что салат «победил».
Напомним, Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра Британии 44 дня, ее премьерство стало самым коротким за всю историю страны.
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Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой
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Лиз Трасс не спала всю ночь и отправляла СМС друзьям в 4.00 утра перед тем, как в четверг внезапно объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, проработав на посту всего 44 дня, пишут британские СМИ.
Ближайшие союзники Лиз Трасс узнали, что «игра наконец-то началась» еще накануне, когда на их мобильные телефоны начали поступать сообщения от нее после четырех часов утра, пишет Daily Mail.
По информации издания, Трасс переписывалась с друзьями до поздней ночи после сумбурного дня в Вестминстере, когда она уволила министра внутренних дел, а затем, несколько часов спустя, «умоляла» своего главного партийного организатора не уходить в отставку.
В статье говорится, что вечером в среду в вестибюлях для голосования в Палате общин происходили скандальные сцены, депутаты-консерваторы кричали, обращаясь к Трасс: «Это бардак!».
Один из сторонников экс-премьера сказал изданию, что Трасс «была напугана тем, как быстро всё происходило». «Но она всё еще думала, что сможет уцелеть», – отметил он.
Однако, по словам источника издания, на следующее утро «ее настроение изменилось». Собеседник Daily Mail отметил, что переписка в четыре утра «никогда не бывает хорошим знаком». «К этому моменту она, похоже, поняла, что всё, вероятно, кончено», – рассказал источник.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится своей катастрофической безграмотностью.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
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Лиз Трасс ушла в отставку
Британский премьер Лиз Трасс признала неспособность справиться с обязанностями и объявила об отставке
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Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
Как передает Sky News, Трасс заявила в обращении, что не может справиться с обязанностями возложенного на нее мандата.
Она заявила, что связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Трасс уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник, передает РИА «Новости».
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась, заявив, что она боец.
После этого британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия.
Политолог, эксперт по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.
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Трасс хотят лишить огромной премьерской пенсии
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Политики Британии и общественные деятели призывают лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются как бывшему премьер-министру страны.
Лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что Трасс должна отказаться от них, так как не заслужила, передает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.
Отметим, что Трасс полагается выплата в размере 115 тыс. фунтов в год (128 тыс. долларов по текущему курсу).
«Она провела на посту 44 дня, она не заслужила этих денег и должна отказаться от них», – заявил Стармер.
С такими же заявления выступили глава партии «Либеральные демократы» Эд Дейви и руководитель британского профсоюза госслужащих Марк Сервотка.
«Тот факт, что Лиз Трасс может уйти с должности, по сути, получив премию в 115 тыс. фунтов, выглядит просто абсурдно», – заявил Сервотка.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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Глава МВД Британии ушла в отставку после критики в адрес премьера
Глава МВД Британии Браверман подала в отставку после критики в адрес премьера
Глава МВД Британии Суэлла Браверман подала в отставку, не согласившись с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс, заявили в ведомстве.
Сообщается, что ранее Браверман открыто раскритиковала Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%, передает ТАСС со ссылкой на издание PI.
Глава МВД и еще несколько членов правящей Консервативной партии разочаровались почти полным сворачиванием ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась.
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Политолог оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией
Политолог Лукьянов оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией
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Чем больше хаоса в правящих кругах в Лондоне, тем меньше они будут сконцентрированы на украинской теме, и назначение нового премьера из рядов Консервативной партии не изменит ситуацию. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В четверг Лиз Трасс, проработавшая английским премьер-министром 44 дня, объявила об отставке.
«России без разницы, кто окажется во главе правительства Великобритании. Кто бы ни пришел: хоть Борис Джонсон вернется, хоть Джереми Хант (который, правда, пока отказался бороться за пост) или Риши Сунак (в его пользу высказываются британские букмекеры) возьмет реванш – это ничего не изменит с точки зрения позиционирования Великобритании в отношениях с Россией», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
Политолог отметил, что минувшим летом многих наблюдателей удивила победа Трасс в борьбе за пост лидера Консервативной партии, потому что ее личность «явно не соответствовала масштабу задач». «Борис Джонсон – очень умелый и опытный политик, но со своими особенностями. А Трасс ничем этим не обладала, и когда ее выбрали, то возникло ощущение, что это временная фигура. Впрочем, не настолько временная, какой она оказалась в итоге», – добавил Лукьянов.
По прогнозу эксперта, новый премьер-министр от Консервативной партии «долго не продержится». «Свидетельства глубокого кризиса и развала партии настолько очевидны, что тянуть дальше без досрочных парламентских выборов будет крайне сложно, кто бы ни стал новым премьером. Ситуация в королевстве объективно будет ухудшаться, а в условиях пониженной или отсутствующей легитимности придется объявлять всеобщие выборы, на которых консерваторы вряд ли выиграют», – прогнозирует собеседник.
В случае прихода к власти лейбористов для Москвы тоже «принципиально ничего не изменится». «Чем больше внутреннего хаоса в британской власти, тем, наверное, они меньше будут сконцентрированы на украинской теме», – пояснил Лукьянов.
В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку – спустя 44 дня правления. Она побила рекорд в истории королевства по краткости пребывания в кресле главы кабинета министров. Трасс призналась, что не может справиться с обязанностями.
Представитель МИД России Мария Захарова считает, что Трасс запомнится своей «катастрофической безграмотностью».
Сразу после ухода Трасс началась борьба за премьерский пост. Экс-министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис призвала коллег поддержать возвращение Бориса Джонсона. Сам Джонсон готов вернуться в кресло, о чем пишет местная пресса.
В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Британский депутат заявил, что следующие сутки станут для Трасс «адом»
Депутат от Консервативной партии в Великобритании спрогнозировал «ад» для Лиз Трасс в ближайшие сутки
Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщает газета Telegraph.
Уточняется, что пришло огромное количество писем. По словам депутата, после вечера среды наступит абсолютный хаос. Следующие 24 часа будут для Трасс адом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась.
Экс-глава Минфина Британии Сунак вышел в лидеры в гонке за кресло премьера
СМИ: Бывший глава Минфина Британии Сунак стал лидером гонки за пост премьер-министра
Больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набрал экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, на втором месте в гонке за кресло главы кабинета экс-премьер страны Борис Джонсон, сообщает телеканал Sky News.
Ранее Сунак был главным соперником Лиз Трасс на выборах. Сейчас за него отдали голоса 21 однопартийец, за ним идет Борис Джонсон с 19 голосами. Лидер палаты общин Пенни Мордонт пока получила поддержку шести однопартийцев, передает РИА «Новости».
Комитет Консервативной партии Британии позднее заявил, что кандидату для выдвижения нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.
Напомним, премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
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Изображение «победившего» Трасс салата появилось на стенах парламента Британии
Daily Star: На стены британского парламента спроецировали салат-латук, «продержавшийся» дольше премьерства Трасс
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На стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс, сообщает газета Daily Star.
Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию «гонки» между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись: «Салат пережил Трасс», передает РИА «Новости».
Daily Star опубликовало видео, отметив, что «салат-победитель за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до Палаты общин».
Между тем газета Telegraph сообщает, что бывший премьер-министр Борис Джонсон, по оценке британских букмекеров, является одним из фаворитов гонки на пост главы правительства Великобритании. В сообщении букмекерской платформы Betfair говорится, что Джонсон заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава Минфина Риши Сунак. На третьем месте – лидер Палаты общин Пенни Мордант.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
Джонсон призвал парламентариев поддержать свою кандидатуру на пост премьера Британии
Telegraph: Джонсон призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера Британии
Экс-премьер Британии Борис Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph.
Как сообщает Telegraph, Борис Джонсон в частных беседах призвал консерваторов поддержать его возвращения на пост премьер-министра Британии, а также обратился с просьбой к экс-главе минфина Риши Сунаку присоединиться к нему, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост. Как сообщил телеканал Sky News, больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набрал экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, на втором месте в гонке за кресло главы кабинета экс-премьер страны Борис Джонсон.
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Сенатор Пушков объяснил причины провала Лиз Трасс на посту премьера Британии
Сенатор Пушков назвал основные причины скоропостижной отставки Лиз Трасс
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Столь скорый уход указывает на то, что это случайная фигура. Все мы помним образ Лиз Трасс – в каске и бронежилете на танке. Но чтобы справиться с реальными проблемами королевства, этого уж явно недостаточно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку Лиз Трасс, продержавшейся на посту британского премьера всего 44 дня.
У Лиз Трасс не оказалось нужного уровня знаний, авторитета и поддержки в партии и обществе, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Своей риторикой Трасс минувшим летом создала ложную повестку дня. Ее демагогия привела к тому, что у британского общества создалось впечатление, будто борьба с Россией – главная задача государства. Но вскоре на поверхность вышли реальные проблемы – энергетический кризис, рост цен, социальное недовольство, которое будет только нарастать, на желание британских профсоюзов бастовать до выполнения всех своих требований. Решение таких вопросов оказалось Трасс не по плечу. Она недостаточно компетентна, чтобы выдержать такие удары», – уточнил сенатор.
Шансы ее предшественника Бориса Джонсона вернуться в кресло сенатор оценивает невысоко. «Он ушел в результате череды скандалов, еще не забытых. Поэтому вряд ли Консервативная партия захочет иметь лидера, который дискредитировал себя, – предположил Пушков. – Более реалистичная фигура – бывший министр финансов Риши Сунак. Есть и другие весомые кандидаты».
Кто бы ни занял должность премьера, тон диалога с Москвой в ближайшие несколько месяцев не изменится, уверен сенатор. «Антироссийская риторика – это не выбор лично Трасс или Джонсона. Это линия практически всего правящего класса Великобритании, огромного числа людей, определяющих политику Лондона и всей западной коалиции. Личность премьера этого не изменит», – резюмировал Пушков.
В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла этот пост. Трасс призналась, что не справляется с обязанностями.
Ее предшественник Борис Джонсон вновь готов бороться за премьерское кресло, подозревают местные политологи. По информации газеты Evening Standard, премьерскими амбициями обладает и министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру летом, но не смогла выйти в финал голосования.
По данным букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке – бывший министр финансов Риши Сунак. За ним следует спикер палаты общин Пенни Мордант и министр обороны Бен Уоллес, а также Джонсон. Имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября.
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Кот Ларри сообщил, что король Карл III попросил его стать британским премьером
Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что король Карл III попросил его стать премьером Британии
Кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, заявил, что британский король Карл III попросил его стать премьер-министром страны вместо Лиз Трасс.
«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», – говорится в сообщении в Twitter (заблокирован в России) кота, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
Стало известно, когда в Британии назовут имя нового премьера
Стало известно, когда назовут имя нового премьер-министра Британии
Имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября, сообщил глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера, Грэм Брейди.
Он отметил, что по словам председателя партии Джейкома Берри, будет возможно провести голосование и завершить процесс избрания лидера к 28 октября.
«Нам необходимо иметь нового лидера до представления налоговой программы [правительства], которое состоится 31 октября», – передает ТАСС слова Брейди. Он добавил, что больше деталей появится чуть позже.
Ранее сообщалось, что премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
Стало известно о планах Джонсона бороться за пост премьера Британии
Times: Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен бороться за премьерское кресло после отставки Лиз Трасс, сообщил, ссылаясь на информированные источники, на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты Times Стивен Суинфорд.
Он отметил, что пока Джонсон советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов, передает ТАСС.
Как сообщает газета Evening Standard, за премьерское кресло также намерена спорить министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру на премьерский пост летом этого года, но не смогла выйти в финальный тур голосования.
Ранее сообщалось, что премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.
Ожидается, что имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября.
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