Россия обвинила Запад в кураторстве терроризма Украины против РФ

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 02:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли район переправы близ Антоновского моста в Херсоне
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Россия обвинила Запад в кураторстве терроризма Украины против РФ
Постпред РФ при ООН Небензя: Украинские стратеги при кураторстве Запада используют против России террористические методы
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Украинские власти под покровительством своих западных кураторов давно применяют на территории России террористические методы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Как заявил постпред РФ на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, украинские стратеги при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют на российской территории террористические диверсионные методы. Он подчеркнул, что примеров тому масса, но апогеем такой политики стал теракт на Крымском мосту, передает ТАСС.
Небензя указал на избирательный подход Секретариата Объединенных Наций к проблеме разрушения гражданской инфраструктуры. Дипломат подчеркнул, что Россия не услышала от Секретариата ООН ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе.
Российский дипломат обратил внимание, что украинские официальные лица, включая вице-премьера, главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, открыто радовались теракту на Крымском мосту, смаковали это преступление.
Напомним, в прошлую пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал участие США и Британии в атаке на Россию. Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Украины Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде.
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео неудачной попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в результате боестолкновения был уничтожен украинский танк, БМП и «некоторое количество личного состава» противника.
Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе, отметил Кадыров. Спецназ «Ахмат» уверенно держит ситуацию под контролем, добавил глава Чечни, подчеркнув, что меньшего от бойцов и не ожидает.
Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД о подготовке спецназа «Ахмат».
В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными»
Председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Берая назвал «абсолютно неадекватным» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал «освободить Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Крайне возмутительны такие заявления представителя власти Украины», – отметил депутат от правящей «Грузинской мечты».
Арестович, в частности, накануне во время одного из выступлений отметил, что Украина «будет вынуждена освободить Грузию, Молдавию, Армению», для чего Киев может использовать «до миллиона повоевавших» в боевых действиях против России.
В свою очередь, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что Киев «продолжает попытки втянуть Грузию в военные действия» против России.
«Мягко говоря, такие попытки вызывают сожаление, – отметила она. – Этого не произойдет, приоритет правительства Грузии заключается в сохранении мира в стране».
«Хватит учить нас уму-разуму, займитесь Украиной», – посоветовала вице-премьер Грузии советнику офиса Владимира Зеленского.
По словам Теи Цулукиани, подобные заявления «просто поразительны», но делаются они регулярно.
«У нас есть обязательства сдержанности, так как там война. Но также у нас есть обязательства перед собственным народом не допустить войну здесь», – заявила зампред правительства Грузии.
Накануне в правящей «Грузинской мечте» подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили.
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В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине
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Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.
«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.
При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.
При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.
Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.
«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.
При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.
Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Взрыв прогремел на предприятии в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах на одном из предприятий города
Взрывы прогремели утром пятницы, 21 октября, на территории одного из предприятий в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своем Telegram-канале Терехов написал, что, по предварительным данным, попадание зафиксировано в административно-производственное здание, расположенное на территории, есть разрушения.
Ранее в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.
Глава офиса Зеленского назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Киева
Ермак назвал «полезными идиотами» призывающих к миру не на установленных Киевом условиях
Бывшие и нынешние влиятельные западные политики призывают Киев к переговорам с Москвой, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, назвав их «полезными идиотами».
В интервью Washington Post он отметил, что их голоса звучат все громче, и некоторые уже к ним прислушались. Ермак утверждает, что призывы к миру звучат не ради Украины.
По словам главы офиса Зеленского, в мире сложилось убеждение, что Украине надо прекратить боевые действия для предотвращения мировой войны.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
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Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников
В восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Безыменное, Садок, Пятихатки Херсонской области, Артемовск, Краматорск ДНР, городов Николаев и Запорожье поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под населенным пунктом Украинка Херсонской области и городом Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, у населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области, перечислили в Минобороны.
В воздухе сбиты 33 снаряда американской реактивной системы HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM, сообщил Конашенков.
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В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
СМИ Украины сообщают о пропавшем электроснабжении в Киеве и области
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Электроснабжение вновь пропало в нескольких районах Киева и области, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
«Из разных районов Киева и Киевской области сообщают об отключении света», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские удары коснулись минимум половины мощностей генерации тепловой энергии в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД военный смысл лишения Украины электричества.
Накануне власти Украины сообщили, что на территории страны сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
В ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пятницу, 21 октября, сразу в ряде украинских регионов.
По данным ресурса «Карта воздушных тревог Украины», соответствующее предупреждение действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом городская государственная администрация украинской столицы объявила в своем Telegram-канале.
В четверг воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.
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Число погибших при обстреле переправы в Херсоне возросло до четырех человек
В результате украинского обстрела переправы через Днепр в Херсоне погибли четыре человека
Число погибших в результате ракетного удара, нанесенного украинскими вооруженными формированиями по гражданской переправе в Херсоне, выросло до четырех человек, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Об этом Стремоусов сообщил в эфире программы «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о трех погибших.
Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
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