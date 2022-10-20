В Госдуму внесен законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Депутаты Госдумы внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ», сообщает ТАСС.

Кроме того, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений предусматривает введение для детей механизма, ограничивающего доступ в том числе к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.

Согласно пояснительной записке, инициативой вводится механизм ограничения доступа детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе. Так, устанавливается требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя.

Также запрет распространения информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, предлагается также установить и на аудиовизуальных сервисах.

Из законопроекта следует, что за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц – от 1 млн до 4 млн рублей. За пропаганду педофилии в интернете или СМИ для граждан предусмотрен штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для должностных лиц наказание составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юрлиц – от 4 млн до 10 млн рублей.

Иностранцы за пропаганду педофилии в России будут получать административный штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. Если иностранец пропагандирует педофилию в интернете или СМИ, то штраф составит от 400 тыс. до 800 тыс. рублей с последующим выдворением за рубеж. Также возможно наказание в виде административного ареста до 15 суток.

В понедельник в Госдуме прошли публичные слушания законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Документ, напомним, был внесен в июле группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам семьи Ниной Останиной и первым замглавы комитета по просвещению Яной Лантратовой («Справедливая Россия – За правду»).