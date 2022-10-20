Эксперт рассказал об информационной безопасности и подготовке специалистов

Кандидат юридических наук Тумаков рассказал о подготовке специалистов по кибербезопасности

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий должно включать в себя техническую и юридическую составляющую, законодательство должно быть трансформировано согласно реалиям, заявил кандидат юридических наук, доцент Московского университета МВД им. Кикотя Альберт Тумаков.

По словам Тумакова, на факультете подготовки специалистов в области информационной безопасности, как правило, программа образовательная, она предусматривает изучение технических дисциплин по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Там преподаются дисциплины, которые носят прикладной характер, и рабочие программы, адаптированные именно под практико-ориентированные подходы.

«Несколько лет мы проводим так называемые киберучения. Это комплекс учений, задачей которых является выработка компетенции технического характера и, безусловно, юридического, потому как в рамках проведения киберучений наши обучающиеся получают компетенции по проведению следственных действий, по подготовке процессуальных документов. Все это именно в рамках выявления и расследования преступлений, связанных с информационными технологиями, то есть непосредственно это различного рода хищения – пластиковых карт и так далее», – заявил РАПСИ Тумаков.

Он отметил, что проблема в формировании юридических компетенций в области противодействия киберпреступности является достаточно актуальным вопросом. Есть несколько пособий, которые связаны с реализаций образовательных программ, одно из них это «Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты».

«Безусловно, по каждой учебной дисциплине у нас подготовлены учебные пособия, учебники, которые носят комплексный характер. В нашем университете в 2022 году в июле месяце была создана профильная кафедра, которая называется «Кафедра противодействия преступлениям, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий». Это сугубо юридическая кафедра. То есть все дисциплины являются юридическими и преподаются практически на всех факультетах, в том числе на факультете подготовки специалистов в области информационной безопасности», – отметил Тумаков.

Тем не менее, по словам доцента, в настоящее время говорить о цифровом праве как сформировавшейся отрасли преждевременно. Он считает, что законодательство должно быть трансформировано в современных условиях и отвечать новым вызовам. И, соответственно, быть актуальным, своевременным и эффективным.