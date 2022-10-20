СМИ: Разрабатываемые в США малые АЭС могут оказаться полностью зависимы от урана из России

Reuters: Компании, разрабатывающие небольшие атомные электростанции, столкнулись с зависимостью от российского урана

Американские компании, разрабатывающие небольшие атомные электростанции, столкнулись с потенциалом полной зависимости от российского урана, передает Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики США.

Как сообщает Reuters, компании США, разрабатывающие новые небольшие атомные электростанции, столкнулись поставки топлива, поскольку единственная компания, которая его продает находится в России.

Для новых реакторов нужен будет уран повышенного обогащения (до 20% по урану-235), который производит только принадлежащее Росатому АО «Техснабэкспорт», передает РИА «Новости».

По словам аналитиков, компании в США и Европе только планируют производить уран повышенного обогащения в коммерческих масштабах, но на это потребуется не менее пяти лет.

По словам Минэнерго США, в настоящее время оцениваются все усилия для увеличения производства урана повышенного обогащения, а правительство оценивает, сколько из 585,6 тонны имеющегося в распоряжении высокообогащенного урана следует выделить для этих реакторов.

Программа, получившая неофициальное название «Мегатонны – в мегаватты» была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями Росатома 500 тонн российского высокообогащенного урана в низкообогащенный уран для изготовления топлива для американских АЭС.

ОАО «Техснабэкспорт» 14 января 1994 подписал контракт с USEC (United States Enrichment Corporation) по поставкам НОУ в США. Российско-американская программа высокообогащенный уран – низкообогащенный уран (ВОУ – НОУ) позволила выработать в США более 7 трлн киловатт электроэнергии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон «отдала России 20% американского урана».