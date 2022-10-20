СМИ: Разрабатываемые в США малые АЭС могут оказаться полностью зависимы от урана из России

|
20 октября, четверг | Последнее обновление — 13:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
Разделы
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
Подробности...
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
Подробности...
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
Подробности...
На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
СМИ: Разрабатываемые в США малые АЭС могут оказаться полностью зависимы от урана из России
Reuters: Компании, разрабатывающие небольшие атомные электростанции, столкнулись с зависимостью от российского урана
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американские компании, разрабатывающие небольшие атомные электростанции, столкнулись с потенциалом полной зависимости от российского урана, передает Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики США.
Как сообщает Reuters, компании США, разрабатывающие новые небольшие атомные электростанции, столкнулись поставки топлива, поскольку единственная компания, которая его продает находится в России.
Для новых реакторов нужен будет уран повышенного обогащения (до 20% по урану-235), который производит только принадлежащее Росатому АО «Техснабэкспорт», передает РИА «Новости».
По словам аналитиков, компании в США и Европе только планируют производить уран повышенного обогащения в коммерческих масштабах, но на это потребуется не менее пяти лет.
По словам Минэнерго США, в настоящее время оцениваются все усилия для увеличения производства урана повышенного обогащения, а правительство оценивает, сколько из 585,6 тонны имеющегося в распоряжении высокообогащенного урана следует выделить для этих реакторов.
Программа, получившая неофициальное название «Мегатонны – в мегаватты» была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями Росатома 500 тонн российского высокообогащенного урана в низкообогащенный уран для изготовления топлива для американских АЭС.
ОАО «Техснабэкспорт» 14 января 1994 подписал контракт с USEC (United States Enrichment Corporation) по поставкам НОУ в США. Российско-американская программа высокообогащенный уран – низкообогащенный уран (ВОУ – НОУ) позволила выработать в США более 7 трлн киловатт электроэнергии.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон «отдала России 20% американского урана».
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
|
|
Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
|
|
Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».
Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.
Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.
По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.
Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.
Эрдоган встал на сторону России в вопросе переговоров с Украиной
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что необходимо сохранить при любых обстоятельствах возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган подтвердил готовность Турции внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров, передает ТАСС.
Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщал, что Анкара хочет организовать переговоры России, Германии, США, Франции и Британии по Украине. Предложение об этом якобы направлено Вашингтону.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Россией переговоры.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
|
|
Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
Путин поручил создать штабы территориальной обороны в регионах России
|
|
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) заявил, что необходимо создать штабы территориальной обороны в регионах, также он отметил, что губернаторы получают дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.
«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – указал глава государства.
Также он отметил, что «в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», – сказал глава государства.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
В Грузии испугались проблем в случае разрыва с российской экономикой
|
|
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил в среду о том, что возможный разрыв торгово-экономических отношений с Россией «серьезно навредил бы интересам десятков тысяч граждан Грузии и вызвал бы торможение грузинской экономики», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, продолжают поддерживать торгово-экономические отношения с Россией и страны Европы.
«Речь о странах Прибалтики, Восточной и Западной Европы, посмотрите на статистику роста товарооборота с Россией», – отметил он.
«В целом наша торговая зависимость от России составляет 12%, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Это значит, что наша внешнеэкомическая деятельность диверсифицирована».
«Больше, чем с Россией, мы торгуем с Евросоюзом, с Китаем. Если неожиданно потерять эти 12%, то получится, что мы лишаем доходов наших фермеров, крестьян. Это коснется десятков тысяч, а может и сотен тысяч граждан Грузии», – сказал председатель правящей партии.
Он напомнил, что и после войны 2008 года, разорвав с Россией дипломатические отношения, прежние власти Грузии сохранили при этом торгово-экономические связи.
«И Украина в том же 2014 году не прекратила экономические связи с Россией», – отметил он.
По его словам, если Грузия разорвет экономические связи с Россией, то последняя от этого не пострадает «ни на грамм».
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, импорт из России в Грузию за девять месяцев 2022 года вырос на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил «Грузстат». На первом месте среди импортируемого – нефть и нефтепродукты.
Экспорт из Грузии в Россию также вырос в этом году – по сравнению с прошлым на 11%. Здесь на первом месте вино – Грузия продала его в течение первых трех кварталов в Россию почти на 110 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
|
|
Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих сообщил Конашенков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсонской области объявили о планах освобождения трех регионов Украины
Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Российские войска освободят еще три региона Украины, выразил уверенность замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, после отражения атаки на Херсон российские войска пойдут в контрнаступление на Днепропетровск, Николаев и Одессу, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне находится под контролем, все попытки украинских войск прорвать оборону были отбиты.
В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий.
По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власть в Херсонской области передали военным
Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным
Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.
Также он добавил, что действующий с 22.00 вечера до 5.00 утра комендантский час пересматривать не будут, так как нет такой надобности.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
|
|