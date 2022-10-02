Мобилизованным объяснили условия кредитных каникул

Участники специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ими ранее кредитам и займам.

Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в Вооруженных силах и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», пограничники, обеспечивающие проведение специальной военной операции, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы), сообщили на портале «Объясняем.рф».

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация (банк, микрофинансовая организация, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.

Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации, на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которых мобилизовали или которые участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.

Срок кредитных каникул – период службы по мобилизации, контракту или на период участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Период каникул можно продлить на время, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации. При этом начинаться они могут не ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам – не ранее даты обращения с требованием о каникулах.

Выйти из кредитных каникул можно в любой момент – достаточно уведомить об этом кредитора. Также допускается не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи, которые пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД