В Грузии обозначили ценность экономических связей с Россией

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил в среду о том, что возможный разрыв торгово-экономических отношений с Россией «серьезно навредил бы интересам десятков тысяч граждан Грузии и вызвал бы торможение грузинской экономики», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, продолжают поддерживать торгово-экономические отношения с Россией и страны Европы.

«Речь о странах Прибалтики, Восточной и Западной Европы, посмотрите на статистику роста товарооборота с Россией», – отметил он.

«В целом наша торговая зависимость от России составляет 12%, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Это значит, что наша внешнеэкомическая деятельность диверсифицирована».

«Больше, чем с Россией, мы торгуем с Евросоюзом, с Китаем. Если неожиданно потерять эти 12%, то получится, что мы лишаем доходов наших фермеров, крестьян. Это коснется десятков тысяч, а может и сотен тысяч граждан Грузии», – сказал председатель правящей партии.

Он напомнил, что и после войны 2008 года, разорвав с Россией дипломатические отношения, прежние власти Грузии сохранили при этом торгово-экономические связи.

«И Украина в том же 2014 году не прекратила экономические связи с Россией», – отметил он.

По его словам, если Грузия разорвет экономические связи с Россией, то последняя от этого не пострадает «ни на грамм».

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, импорт из России в Грузию за девять месяцев 2022 года вырос на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил «Грузстат». На первом месте среди импортируемого – нефть и нефтепродукты.

Экспорт из Грузии в Россию также вырос в этом году – по сравнению с прошлым на 11%. Здесь на первом месте вино – Грузия продала его в течение первых трех кварталов в Россию почти на 110 млн долларов.