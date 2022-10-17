Стало известно о концентрации ВСУ на южном направлении

Рогов: Киев перебрасывает на юг Украины военную технику и войска с западных областей

Киевские власти перебрасывают на юг Украины войска и военную технику с западных областей для проведения наступательной операции, заявил, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, к линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях Киев передислоцирует силы ВСУ, прошедшие подготовку в Британии и Польше и сформированные в подразделения в окрестностях Львова, передает РИА «Новости».

Он добавил также, что ведется активная переброска артиллерии и танков в Днепропетровской и Николаевской областях, а также находящихся под контролем Украины территориях Херсонской и Запорожской областей.

По мнению Рогова, режим Зеленского готовится к полномасштабному наступлению, потому что именно группировка «Юг» является наиболее боеспособной в ВСУ.

Он добавил, что наступление может начаться в течение двух недель, но российские военные готовы его отразить.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ несколько раз провели учения по форсированию Днепра.