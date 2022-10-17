Жители Томской области заметили в небе светящийся болид

Неизвестный светящийся объект заметили в небе в Томской области

Полет неизвестного яркого объекта в ночь на понедельник наблюдали жители нескольких районов Томской области, специалисты определили его как болид.

Полет и падение неизвестного светящегося объекта наблюдали жители Томской области, необычное явление заметили в Томске, Асиновском, Тегульдетском районах и в городе Северске. Видео падения яркого шара было выложено в соцсетях.

В группе наблюдательной астрономии AstroAlert в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что длительность полета «объекта» составила более восьми секунд, что составляет не более 30 километров в секунду, передает канал «360».

Они предположили, что это было сгорание космического мусора, но необходимо изучить видео с разных ракурсов.

По словам специалиста Большого новосибирского планетария Олега Кашина, выложенное видео совпадает с понятием «болид» – яркое метеорное событие, которое оставляет тень даже в дневное время, но нужен длительный анализ для точного определения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что болид, как видно на видеоролике, разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли.

Ранее в декабре 2021 года заметили вспышку Сочи, которая оказалась результатом входа в атмосферу болида.