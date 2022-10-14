В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России

Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете Взгляд директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намеренье компании передать контроль над бизнесом в России.

Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.

«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10 %. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала.Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.

Что касается ухода с рынка, то в Союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.

«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря «беспрецедентное санкционное давление».