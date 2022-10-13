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Выбран первый генсек СВМДА
Первым генсеком СВМДА стал казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай
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Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации, сообщил заместитель премьер-министра – глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на саммите СВМДА.
До сегодняшнего момента Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. Теперь эта должность переименована в генерального секретаря, передает ТАСС.
Как заявил Тлеуберди, для обеспечения продвижения процесса трансформации объединения и поддержки странам-участницам председательство предложило саммиту назначить Сарыбая в качестве первого генсека СВМДА.
Ранее СВМДА приняло решение о трансформации в международную организацию.
В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Медведев впервые назвал Америку «Пиндостаном»
Зампред СБ России Медведев раскритиковал призыв экс-главы ЦРУ Панетты использовать все военные средства против России
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Экс-глава ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта «несет пургу», когда призывает Вашингтон использовать все военные силы, чтобы не дать России навредить Украине, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев. При этом он впервые назвал Соединенные Штаты Америки Пиндостаном.
Он напомнил, что Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов. При этом Медведев поинтересовался, знают ли в США точное место, где находится Украина.
«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший», – написал Медведев в своем Telegram.
Медведев рассказал, что Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что РФ не сможет угрожать Украине.
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – заключил зампред СБ.
Ранее Медведев заявил, что поставки Украине нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине вплоть до необратимых последствий.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН
В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.
Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».
Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.
Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.
«За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.
Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».
Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
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Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области
Власти Челябинской области: Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных жителей области
Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе, их семьям власти окажут помощь, сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства.
По сообщению пресс-службы, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, которых призвали из коркинского военного комиссариата. Там выразили родственникам погибших глубокие соболезнования и пообещали, что окажут всю необходимую помощь, включая 1 млн рублей дополнительно к федеральным выплатам, передает ТАСС.
Ранее Следственный комитет по поручению председателя СК Александра Бастрыкина создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по телефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника.
Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие
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Запад даст мощный военный ответ, который может привести к «уничтожению российской армии», на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
Боррель пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. Боррель заявил, что ответ Запада не будет ядерным, однако его мощь с военной точки зрения будет велика, передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».
Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.
Эксперт: Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ
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Испытания HIMARS у российских границ предвещают появление открытой угрозы со стороны Японии. Отношения наших стран теперь очень напряженные. Это не может не вызывать озабоченности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Токио Александр Панов, комментируя американо-японские учебные стрельбы из установок HIMARS.
«Токио ранее проводил подобные стрельбы из таких РСЗО, но только в других регионах, вдали от наших границ. В ответ на российские маневры вблизи своих границ Япония раньше только выражала устный протест, а сейчас ее поведение изменилось, как мы видим», – считает бывший посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
«Как известно, Страна восходящего солнца сейчас полностью разделяет внешнеполитические ориентиры США. Несколько месяцев назад премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что новой Украиной завтра может стать Восточная Азия. Поэтому прошедшие стрельбы стоит рассматривать как сигнал Москве – японцы готовятся к различным вариантам развития событий. Думаю, в ближайшее время следует ожидать новых подобных тренировок, они будут усиливаться», – полагает Панов.
«В последнее время в этом регионе вообще участились активные военные учения – со всех сторон. Российские учения проходили на Южных Курилах с активными стрельбами, на что японцы выражали протест. Затем Россия провела общие учения с Китаем, в ходе которых наши военные корабли обогнули почти всю территорию Японии. Японцы в ответ тоже провели морские учения», – перечислил собеседник.
В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели на острове Хоккайдо совместные учения, на которых были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Незадолго до этого военные двух стран также провели маневры в Японском море.
МИД России в среду выразил по этому поводу протест. «Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», – сообщил МИД.
Как отмечает РИА Новости, при создании тренировочной площадки, на которой состоялись стрельбы, в Токио ранее говорили об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РСЗО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти маневры с «российской агрессией на Украине», вызывает недоумение, подчеркнули на Смоленской площади.
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Минобороны Тайваня отказалось от закупки Tesla после заявления Маска
Минобороны Тайваня решило не покупать Tesla после предложения Маска сделать его административным районом Китая
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Министерство обороны Тайваня больше не будет покупать автомобили Tesla после того, как основатель компании Илон Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителей ведомства.
Как сообщает ЦИА Тайваня, замглавы департамента материально-технического обеспечения МО Сюй Цзиньтэн рассказал, что Минобороны купило семь автомобилей Tesla для служебного пользования в соответствии с политикой по защите окружающей среды, но теперь у ведомства больше таких планов нет.
Ряд законодателей опасаются, что что видеозаписи с камер, записи разговоров в машине, сделанные на военных объектах, и другие собираемые Tesla данные могут быть украдены, передает РИА «Новости». На это Сюй Цзиньтэн ответил, что Минобороны изначально знало, что данные будут отправляться в штаб-квартиру компании Маска, поэтому отключило эти функции.
Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в этом вопросе ведомство будет следовать политике администрации острова, но пока эти автомобили покупаться не будут.
Ранее американский предприниматель Илон Маск в интервью британской газете Financial Times предложил сделать из острова особый административный район КНР по подобию Гонконга.
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Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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