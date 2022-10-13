Выбран первый генсек СВМДА

Медведев впервые назвал Америку «Пиндостаном»

Зампред СБ России Медведев раскритиковал призыв экс-главы ЦРУ Панетты использовать все военные средства против России

Экс-глава ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта «несет пургу», когда призывает Вашингтон использовать все военные силы, чтобы не дать России навредить Украине, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев. При этом он впервые назвал Соединенные Штаты Америки Пиндостаном.

Он напомнил, что Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов. При этом Медведев поинтересовался, знают ли в США точное место, где находится Украина.

«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший», – написал Медведев в своем Telegram.

Медведев рассказал, что Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что РФ не сможет угрожать Украине.

«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – заключил зампред СБ.

Ранее Медведев заявил, что поставки Украине нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине вплоть до необратимых последствий.

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