ФАС завела дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении оператора «Мегафон» по факту необоснованного повышения тарифов на услуги связи.

В мае этого года «Мегафон» повысил тарифы в среднем на 12% для более чем 16,5 млн своих абонентов, отмечается на сайте ФАС.

Ведомство установило, что уровень изменения тарифов не соответствовал текущей инфляции, отмечено с начала года, поэтому ФАС проанализировала экономическую обоснованность произошедшего повышения.

В итоге ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствовал росту доходов от повышения тарифов, что может привести к ущемлению интересов потребителей.

ФАС возбудила против ПАО «Мегафон» дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции».

Напомним, накануне ФАС признала оператора связи МТС нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку он необоснованно повысил стоимость услуг для своих абонентов – более чем на 20% в этом году при текущей инфляции в 10,5%.