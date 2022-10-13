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Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях
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Большинство стран Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
Он отметил, что Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах, сообщает РИА «Новости».
Кожошев предположил, что «со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты. Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ».
Напомним, в середине сентября страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились поддерживать увеличение расчетов в национальных валютах. Тогда же президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС сообщил о росте расчетов в национальных валютах между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Ранее российский лидер заявил о неизбежности процесса дедолларизации. В мае Путин заявлял, что доля расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС достигла 75%.
ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту
ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов
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Теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.
В ФСБ уточнили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе) от 2 августа 2022 года. Отмечается, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению, были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).
На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злобы Владимира Васильевича (1987 г. р.) и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира (1971 г. р.), который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв, сообщает ФСБ.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Медведев впервые назвал Америку «Пиндостаном»
Зампред СБ России Медведев раскритиковал призыв экс-главы ЦРУ Панетты использовать все военные средства против России
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Экс-глава ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта «несет пургу», когда призывает Вашингтон использовать все военные силы, чтобы не дать России навредить Украине, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев. При этом он впервые назвал Соединенные Штаты Америки Пиндостаном.
Он напомнил, что Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов. При этом Медведев поинтересовался, знают ли в США точное место, где находится Украина.
«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший», – написал Медведев в своем Telegram.
Медведев рассказал, что Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что РФ не сможет угрожать Украине.
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – заключил зампред СБ.
Ранее Медведев заявил, что поставки Украине нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине вплоть до необратимых последствий.
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Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
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Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
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Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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ФСБ показала видео подготовки украинской разведкой теракта на Крымском мосту
ФСБ показала фото- и видеоматериалы о подготовке украинской разведкой теракта на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как разведка Украины готовила взрыв на Крымском мосту.
Видео размещено в Telegram-канале. На кадрах видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона.
Кроме того, ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза, передает РИА «Новости».
ФСБ установила, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.
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ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
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Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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Байден посоветовал Зеленскому, как просить деньги
Президент США Джо Байден посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не жаловаться, прося деньги
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Президент США Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что просить деньги у Конгресса для Киева будет трудно, если президент Украины «покажется неблагодарным» и продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.
Как отмечает WP, Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и Конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия, передает РИА «Новости».
Газета пишет, что в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся, если республиканцы вернут себе Палату представителей 8 ноября, предполагает издание.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины сообщили, что Байден заверил Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
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Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».
В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.
Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области
Военные российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и приготовились идти в наступление, ожидают приказа, рассказал один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По его словам, ВСУ прощупывают российских военных на слабые точки в обороне, пытаются зайти и прорваться, однако российские ребята очень сильны духом. В данный момент у военных имеются уголь, дрова и буржуйки, выкопаны блиндажи. Практически на все 100% готовы идти в наступление, ребята уже устали сидеть на месте, передает РИА «Новости».
Кроме того, военный добавил, что ВСУ беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более крупного калибров.
Ранее Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
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