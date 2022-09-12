Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации

Процесс дедолларизации неизбежен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил Путин, действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи.

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», – сказал он.

Ранее Путин рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС.