Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Доля расчетов в национальных валютах стран-участниц Евразийского экономического союза достигла 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕврАзЭС) уже достигла 75%», – передает его слова РИА «Новости».

«Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт», – отметил Путин.

Кроме того, глава государства предложил создать Евразийский экспортный центр. «Целесообразно развивать общие для [Евразийского] континента институты по ключевым точкам роста, в том числе подумать над созданием Евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию Евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями», – отметил он.

Ранее Путин заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями.

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