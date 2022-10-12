В ОПЕК заявили о снижении Россией в августе добычи жидких углеводородов

ОПЕК: Россия снизила в августе добычу жидких углеводородов на 160 тыс. б/с, до 10,9 млн б/с

Добыча жидких углеводородов в России в августе уменьшилась на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 10,9 млн б/с, около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат и 1,1 млн б/с на широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

ОПЕК также понизила прогноз по добыче углеводородов в России в 2022 году на до 10,86 млн б/с (рост на 0,59% к 2021 году). В 2023 году показатель может снизиться до 10,08 млн б/с (-0,4 млн б/с к предыдущей оценке). В организации заявили, что прогноз по производству в России имеет большой риск неопределенности, передает ТАСС.

Кроме того, ОПЕК снизила прогноз роста поставок нефти от стран «не ОПЕК» в 2022 году до 65,6 млн б/с. Главными драйверами роста поставок, по мнению организации, станут США, Китай, Канада, Бразилия и Гайана, в то время как Норвегия и Таиланд могут сократить поставки нефти.

ОПЕК также снизила прогноз роста поставок нефти от стран «не ОПЕК» на 2023 год на уровне 0,2 млн б/с, что означает в абсолютном значении увеличение предложения до 67,1 млн б/с. Рост поставок, как ожидает ОПЕК, могут обеспечить США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Канада и Гайана. В свою очередь Мексика и Россия могут в 2023 году сократить производство нефти. При этом ОПЕК отмечает, что сохраняется высокая неопределенность насчет роста добычи сланцевой нефти в США и ситуации в Восточной Европе.

Напомним, в сентябрьском отчете ОПЕК сообщалось, что добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с.