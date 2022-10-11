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Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией
Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.
По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».
Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.
При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В США признали «величайшим провалом» слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Экс-госсекретарь США Помпео: Слова Байдена о ядерном Армагеддоне стали величайшим провалом страны за десятилетия
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Слова Джо Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» стали одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.
Помпео отметил, что слова Байдена об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно. Экс-госсекретарь добавил, что власти США допустили одну из величайших ошибок во внешней политике за последние несколько десятков лет, передает РИА «Новости».
По словам Помпео, слова Байдена представляют опасность для граждан США, так как говорить о таких серьезных вещах вскользь, на сборе пожертвований для Демпартии, несколько странно.
Ранее Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Жителя Швейцарии шесть раз ударили ножом в очереди на автозаправке во Франции
Приехавший из Швейцарии 33-летний мужчина получил шесть ударов ножом в очереди на автозаправку во Франции, сообщают СМИ.
Драка произошла у коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Местный 20-летний житель решил, что приехавший из Швейцарии водитель нарушает очередь и шесть раз ударил его ножом, после чего попытался скрыться. Нападавший задержан, получивший ножевые ранения мужчина госпитализирован. Открыто расследование по факту покушения на убийство, передает РЕН ТВ со ссылкой на радио France Bleu.
Figaro со ссылкой на данные министерства энергетического перехода Франции сообщает, что в субботу проблемы с поставками топлива были зафиксированы примерно на 20% автозаправочных станций по всей стране. Из-за проблем с поставками топлива на АЗС выстраивались длинные очереди, передает РИА «Новости».
Напомним, во Франции проходит забастовка сотрудников компании TotalEnergies, которая привела к дефициту топлива на заправочных станциях.
Антонов: США закрепились в статусе участника конфликта на Украине
Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине
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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством, Москва воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, передает ТАСС.
Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО, тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов.
Антонов обратил внимание, что решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.
Российский посол в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями, так как это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.
Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО и другую военную помощь. В МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против России на Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.
По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.
Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.
«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.
Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями.
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Байден: Запад намерен усиливать нажим на Россию
Президент США Байден заявил о намерении Запада усиливать нажим на Россию и поддерживать Украину сколько нужно
Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину, заявил президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
По словам Байдена, «нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется», передает ТАСС.
По словам Байдена, Россия несет ответственность за «военные преступления», и отмечает, что США настроены на то, чтобы «привлекать [президента Владимира] Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».
По словам Байдена, «США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары на Украине, в том числе в Киеве».
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Лавров отреагировал на ядерную риторику Запада
Глава МИД России Лавров заявил, что Запад использует ядерную риторику для обвинения России
США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, искажают реальность и обвиняют Россию в исходящих от нее ядерных угрозах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику на фоне кризиса на Украине.
Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками.
По словам Лаврова, Запад все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине.
«Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием», – отметил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, которые обсуждают западные СМИ и политики.
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Лавров призвал США отказаться от идеи мирового господства
Глава МИД России Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
Вашингтон должен провести серьезную работу над ошибками, отказавшись от претензий на мировое господство, а также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, русофобски настроенные элиты США «мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией».
«Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», – передает слова Лаврова газета «Аргументы и факты».
Также Лавров добавил, что Вашингтону нужно сделать выводы из своих провалов после попыток вмешаться во внутренние дела России.
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