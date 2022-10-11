Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией

Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.

По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».

Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.

При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ.

Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».