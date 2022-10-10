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Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть
Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом
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Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).
Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.
По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Германии с соседями за энергоресурсы и планах Берлина спасти свои заводы зимой за счет отбора газа в странах Европы, а также разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Остановка движения поездов в Германии вызвана диверсией
В компании Deutsche Bahn заявили, что сбой в движении поездов в Германии был вызван диверсией
Остановка движения поездов на севере Германии в субботу утром была вызвана диверсией на кабелях, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.
По словам представителя Deutsche Bahn, остановить движение поездов на севере Германии пришлось из-за диверсии на кабелях. Простой был почти три часа, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что органы безопасности уже ведут расследование происшествия.
Ранее компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии, сбой коснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, были отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.
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Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына
Немецкий депутат Тритчлер задал неудобные вопросы украинскому дипломату Мельнику про его учащегося в Берлине сына
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер спросил у бывшего посла Украины Андрея Мельника, почему сын дипломата находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.
«Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» – написал Тритчлер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Мельник ответил немецкому депутату, что это не его «чертово дело».
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это «как раз его дело», так как все это происходит за счет немцев. Он написал, что «немцы вынуждены платить уже не только за созданные проблемы, но и за вашего сына – бездельника и бандеровца, как вы».
Ранее Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.
Экс-посол Украины в Германии Мельник оскорбил немецкого политика
Бывший посол Украины в Германии Мельник обозвал немецкого политика после вопроса о желании сына дипломата вступить в ВСУ
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в Вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.
Немецкий политик поинтересовалась, почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине. Бывший посол Украины в Германии уклонился от ответа на вопрос Гюйылдар и назвал Die Linke «бесчеловечной и ужасной» партией, а саму женщину – «бессовестной», передает РИА «Новости».
«Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи», – высказался Мельник в социальной сети Twitter. Позже Гюйылдар рассказала, что экс-посол Украины в Германии внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский уволил известного провокационными высказываниями Андрея Мельника с должности посла в Германии.
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Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Премьер Эстонии пожаловалась на «усталость от войны»
Европейским странам все сложнее сохранять единую позицию в вопросе санкций против России, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Каллас связывает это с «усталостью от войны», а также ростом внутриполитических проблем. Кроме того, по ее словам, новые санкции становится сложнее вводить, поскольку осталось немного сфер, где их еще можно применить. «Это создает проблему», – приводит слова премьера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, ЕС принял новый пакет санкций против России, который начал действовать с пятницы. В частности, восьмой пакет санкций предусматривает лимит цен на российскую нефть.
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Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины
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Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.
По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.
Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.
В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
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Полиция Германии начала расследование повреждений «Северных потоков»
Федеральная полиция Германии начала расследовать обстоятельства, которые привели ко взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщают бщественно-правовые медиакомпании WDR и NDR со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакций письмо Минобороны Германии.
Письмо направлено в адрес комитета по обороне в бундестаге. Отмечается, что из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера была сформирована исследовательская группа, которая уже отправилась в Балтийское море, где произошло повреждение газопроводов, сообщает Deutsche Welle*.
В письме указывается, что на прошлой неделе главой федеральной полиции Германии Дитером Романом в Бундестаг был направлен запрос о «помощи в получении представления о повреждениях на пролегающих в Балтийском море газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Отмечается, что запрос был удовлетворен.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выгоден Соединенным Штатам и поставщикам дорогого заокеанского сжиженного природного газа, заинтересованным в вытеснении конкурентов с европейского газового рынка.
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New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Вучич раскрыл, чего хочет Запад в обмен на вступление Сербии в ЕС
Президент Сербии Вучич: Запад предлагает Белграду быстрое вступление в ЕС в обмен на признание Косово
Страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.
Представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич отклонил предложение. В обращении к гражданам в субботу он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, Сербия, по предложению Запада, могла бы получить «вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду». «Я ответил, что для Сербии по Конституции и не только по Конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», – указал сербский лидер.
Он заявил также, что власти Сербии не будут вводить санкции против России, так как это не отвечает интересам республики. «В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было», – отметил Вучич.
Также он рассказал, как президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году.
Греция пригрозила Турции санкциями ЕС за экспорт в Россию
Премьер Греции Мицотакис пригрозил Турции наказанием со стороны ЕС в случае экспорта санкционной продукции в Россию
Юридические лица в Турции могут попасть под санкции со стороны Евросоюза, если их поймают на экспорте в Россию европейской продукции, в отношении которой действуют соответствующие ограничения, заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
Мицотакис сказал, что у Европейского совета есть основа для санкций против Турции, если та нарушит красные линии. По его словам, восьмой пакет санкций против России подразумевает, что санкции могут быть введены и против турецких юридических лиц, если те нарушат ограничения ЕС «путем экспорта европейской продукции» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ekathimerini.
В августе сообщалось, что некоторые страны ЕС потребовали от Анкары объяснений в связи с увеличением российско-турецкого товарооборота. Как следует из турецкой статистики, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль выросли на 642 млн долларов больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году.
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В Германии нарушено движение поездов
Концерн Deutsche Bahn сообщил о нарушении движения поездов дальнего следования на севере Германии
В северной Германии из-за технического сбоя на маршруте не курсируют поезда дальнего следования, сообщил концерн Deutsche Bahn.
В сводке Deutsche Bahn говорится, что причина – «нарушение поездной радиосвязи», передает ТАСС.
Пригородное сообщение не нарушено.
В первую очередь сбой касается маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. В частности, отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.
Протестующие в Вене потребовали отмены санкций против России
Собравшиеся на акции протеста жители Вены потребовали отмены санкций против России
Несколько сотен человек в Вене участвуют в митинге в центре города, они требуют отмены санкций против России, сохранение военного и политического нейтралитета Австрии.
Участники митинга вышли с плакатами «Нет поддержке разжигателям войны – ЕС, НАТО, США», «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией» «Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции, передает РИА «Новости».
По словам ораторов, нынешние власти республики и, в частности, президент Александер Ван дер Беллен умеют только призывать затягивать ремень, не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса. Выступающие призвали собравшихся осознанно голосовать на выборах президента Австрии, которые состоятся 9 октября.
Также в акция протеста проходит в Риме. Митингующие возмущены уровнем инфляции, повышением стоимости жизни и роста энерготарифов.
Ранее профсоюзы Чехии в центре Праги провели акцию протеста, собравшиеся выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения уровня жизни.
Также во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil.
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Жители Германии заинтересовались использованием навоза в качестве топлива
Bloomberg: Жители Германии вырубили парк для отопления и задумались об использовании навоза как топлива
Нехватка топлива привела к тому, что в парке Тиргартен в центре Берлина вырубили почти все деревья, жители задумались об использовании конского навоза в качестве топлива, сообщает Bloomberg.
Bloomberg заявило, что немцы вспоминают отголоски Второй мировой войны. Энергокризис повлиял и на жителей других стран Европы. Во Франции почти вдвое (до 600 евро за тонну) выросла цена на древесные пеллеты, есть признаки панической закупки, Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Как передает Bloomberg, доставка дровяных печей теперь может занимать месяцы, передает РИА «Новости».
Напомним, правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей («буржуек») для Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.
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Германия намерена поставить Украине зимнее снаряжение на 11 млн евро
Spiegel: Правительство ФРГ планирует как можно скорее предоставить Киеву снаряжение для зимы на 11 млн евро
Правительство Германии сформировало новый пакет помощи Украине в размере 11 млн евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения для украинских военных, рассчитанный на холодные месяцы, сообщил немецкий Spiegel.
По данным издания, правительство Германии сформировало еще один пакет помощи для Украины, передает РИА «Новости».
Spiegel пишет, что после соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить снаряжение для приближающейся зимы на общую сумму 11 млн евро. Отмечается, что в пакет поддержки входят 100 тыс. комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты.
Ранее в НАТО заявили, что по запросу Киева планируется доставить зимнее снаряжение для вооруженных сил Украины, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.