Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть

Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом

Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.

По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.

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